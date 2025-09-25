El sentimiento en Wall Street se debilita 📉 el Bitcoin cae por debajo de los 110.000 dólares

Los principales índices bursátiles de Europa y Estados Unidos cerraron con caídas, presionados por datos económicos sólidos que reforzaron la idea de una Reserva Federal más restrictiva. Mientras tanto, el dólar estadounidense se consolidó como la divisa más fuerte del día, afectando a criptomonedas y materias primas.

Europa: caídas en índices y repunte en H&M

En el Viejo Continente, el DAX alemán cayó más de un 0,5%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido retrocedió un 0,4%. Sin embargo, algunas acciones individuales destacaron:

H&M subió casi un 7% tras reportar un aumento interanual del 40% en beneficios operativos.

La italiana Brunello Cucinelli se desplomó luego de que Morpheus Capital advirtiera sobre valoraciones elevadas y riesgos de demanda, sumado a la exposición en Rusia.

Wall Street: retrocesos tras sorpresas macroeconómicas

En Estados Unidos, el Nasdaq 100 y el S&P 500 retrocedían cerca de un 1%, mientras que el Russell 2000 lideraba las pérdidas. La presión vino de cifras más sólidas de lo esperado:

El PIB del segundo trimestre creció un 3,8% interanual, superando el 3,3% estimado.

Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 2,6% mensual, frente al 0,3% esperado.

Las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 217.000, desde 233.000 la semana pasada.

Estos datos reforzaron la visión de que la Fed mantendrá tasas elevadas por más tiempo, lo que impulsó al dólar y a los rendimientos del Tesoro.

Reserva Federal: opiniones divididas

Durante la jornada, varios funcionarios de la Reserva Federal dieron declaraciones:

Stephen Miran calificó la política monetaria actual como excesivamente restrictiva, con tasas unos 150-200 puntos básicos por encima del nivel neutral.

Goolsbee y Schmid fueron más cautelosos, sugiriendo prudencia en la lectura de datos.

Divisas: dólar fuerte, libra y kiwi bajo presión

El dólar estadounidense y el dólar canadiense lideraron el desempeño en divisas. En contraste, el dólar neozelandés y la libra esterlina se debilitaron, al igual que el zloty polaco, afectado por tensiones entre Occidente y Rusia.

Acciones destacadas: Oracle cae, Intel brilla

Los analistas de Rothschild & Co Redburn emitieron una recomendación de venta sobre Oracle, argumentando sobrestimaciones en previsiones y valoraciones altas, lo que provocó una caída del 5%.

En cambio, Intel repuntó un 8% tras conocerse que Apple adquirió una participación en la compañía.

Criptomonedas: Bitcoin bajo presión

El Bitcoin retrocedió cerca de un 2%, cayendo por debajo de los 110.000 dólares, un nivel técnico clave, justo antes del vencimiento de opciones. La fortaleza del dólar ha puesto en aprietos a los inversores de corto plazo.

Materias primas: cacao y petróleo en direcciones opuestas

En materias primas, el comportamiento fue mixto:

El cacao cayó un 2%, perforando los 7.000 dólares/tonelada tras previsiones de lluvias en África Occidental. Rabobank anticipa un superávit de cacao en la próxima temporada.

El petróleo avanzó ligeramente, acercándose a su nivel más alto desde mediados de junio. Los inventarios de gas natural en EE. UU. sorprendieron al alza, aunque los futuros de Henry Hub lograron recuperar terreno.

Geopolítica: tensión entre Rusia y EE. UU.

En el plano internacional, la tensión aumentó luego de que bombarderos rusos violaran el espacio aéreo estadounidense cerca de Alaska, siendo interceptados por cazas F-16.

En paralelo, Donald Trump se reunió con Erdogan y declaró que había llegado el momento de que Rusia pusiera fin a la guerra, expresando además confianza en persuadir a Turquía para que detenga sus compras de petróleo ruso.