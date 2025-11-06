Apertura en Wall Street: el US100 cae un 1 % arrastrado por ventas en semiconductores y software

La debilidad generalizada domina el sentimiento en los mercados estadounidenses este jueves, con los futuros del Nasdaq 100 (US100) retrocediendo más de 1 %, lastrados por fuertes ventas en acciones de semiconductores y software. Gigantes como Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon y Alphabet registran pérdidas significativas, reflejando una clara presión bajista sobre el sector Big Tech.

Factores que agravan la corrección en tecnología:

Preocupación por China y la IA: Comentarios del CEO de Nvidia , Jensen Huang, sugiriendo que China se está acercando a superar a EE. UU. en inteligencia artificial , intensificaron las dudas sobre las valoraciones actuales del sector, pese a una sólida temporada de resultados.

Política monetaria incierta: Austan Goolsbee (Fed de Chicago) reiteró que las tasas podrían bajar a mediano plazo , pero se mostró reacio a respaldar un nuevo recorte sin datos de inflación confiables, debido al actual cierre del gobierno estadounidense .

Deterioro del mercado laboral: El informe de Challenger mostró el mayor número de despidos en EE. UU. desde 2003, con más de 153.000 empleos recortados , lo que genera preocupación sobre el impulso del empleo.

Riesgo arancelario en el radar: Se espera que la Corte Suprema de EE. UU. se pronuncie sobre los aranceles de importación antes de enero de 2026. Según Goldman Sachs y el Wall Street Journal, la postura del tribunal podría ser crítica hacia las medidas impuestas por Donald Trump, lo que impactaría a empresas como Caterpillar, Nike o Best Buy.

Panorama técnico: US100

El índice se aproxima a una prueba clave de soporte en torno a los 25.000 puntos, donde se encuentra la media móvil exponencial de 50 días (EMA50). Una ruptura de este nivel podría abrir la puerta a una corrección más profunda.

Fuente: xStation5

Rendimiento por sectores

Tecnología : Las acciones de Nvidia, AMD, Oracle, Salesforce y otros valores de software y semiconductores lideran las caídas.

Energía: Muestra mejor comportamiento relativo, favorecido por una recuperación gradual en el precio del crudo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas destacadas

Acadia Healthcare (ACHC.US) cae 10 % tras resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

Albemarle (ALB.US) sube 3 % gracias a ventas y EBITDA por encima del consenso.

Becton Dickinson (BDX.US) cae 8 % tras una guía 2026 decepcionante.

Biogen (BIIB.US) avanza 1,6 % tras mejora de recomendación por parte de Stifel.

Celsius Holdings (CELH.US) se desploma 15 % pese a superar ingresos, por no cumplir expectativas del mercado.

Coherent Corp (COHR.US) sube 13 % con fuerte demanda ligada a IA.

Datadog (DDOG.US) se dispara 21 % con ganancias superiores y mejora de guía anual.

Fastly (FSLY.US) avanza 22 % con resultados sólidos y mejora de previsiones.

Figma (FIG.US) gana 5 % al elevar sus proyecciones de ingresos.

IonQ (IONQ.US) sube 4 % tras superar expectativas en Q3.

Planet Fitness (PLNT.US) gana 14 % tras mejorar su previsión anual de beneficios.

Porch Group (PRCH.US) cae 20 % al no alcanzar ingresos esperados y revisar a la baja su guía.

Sprout Social (SPT.US) sube 5 % tras superar expectativas y mejorar previsión anual.

Tapestry (TPR.US) – Perspectiva Técnica (Intervalo D1)

Tapestry cae 8 % tras una guía de beneficios que no convenció, frenándose en el soporte técnico de EMA200 cerca de 94 USD.

Fuente: xStation5