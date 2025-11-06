Apertura en Wall Street: el US100 cae un 1 % arrastrado por ventas en semiconductores y software

La debilidad generalizada domina el sentimiento en los mercados estadounidenses este jueves, con los futuros del Nasdaq 100 (US100) retrocediendo más de 1 %, lastrados por fuertes ventas en acciones de semiconductores y software. Gigantes como Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon y Alphabet registran pérdidas significativas, reflejando una clara presión bajista sobre el sector Big Tech.
Factores que agravan la corrección en tecnología:
-
Preocupación por China y la IA: Comentarios del CEO de Nvidia, Jensen Huang, sugiriendo que China se está acercando a superar a EE. UU. en inteligencia artificial, intensificaron las dudas sobre las valoraciones actuales del sector, pese a una sólida temporada de resultados.
-
Política monetaria incierta: Austan Goolsbee (Fed de Chicago) reiteró que las tasas podrían bajar a mediano plazo, pero se mostró reacio a respaldar un nuevo recorte sin datos de inflación confiables, debido al actual cierre del gobierno estadounidense.
-
Deterioro del mercado laboral: El informe de Challenger mostró el mayor número de despidos en EE. UU. desde 2003, con más de 153.000 empleos recortados, lo que genera preocupación sobre el impulso del empleo.
-
Riesgo arancelario en el radar: Se espera que la Corte Suprema de EE. UU. se pronuncie sobre los aranceles de importación antes de enero de 2026. Según Goldman Sachs y el Wall Street Journal, la postura del tribunal podría ser crítica hacia las medidas impuestas por Donald Trump, lo que impactaría a empresas como Caterpillar, Nike o Best Buy.
Panorama técnico: US100
El índice se aproxima a una prueba clave de soporte en torno a los 25.000 puntos, donde se encuentra la media móvil exponencial de 50 días (EMA50). Una ruptura de este nivel podría abrir la puerta a una corrección más profunda.
Fuente: xStation5
Rendimiento por sectores
-
Tecnología: Las acciones de Nvidia, AMD, Oracle, Salesforce y otros valores de software y semiconductores lideran las caídas.
-
Energía: Muestra mejor comportamiento relativo, favorecido por una recuperación gradual en el precio del crudo.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas destacadas
-
Acadia Healthcare (ACHC.US) cae 10 % tras resultados trimestrales por debajo de lo esperado.
-
Albemarle (ALB.US) sube 3 % gracias a ventas y EBITDA por encima del consenso.
-
Becton Dickinson (BDX.US) cae 8 % tras una guía 2026 decepcionante.
-
Biogen (BIIB.US) avanza 1,6 % tras mejora de recomendación por parte de Stifel.
-
Celsius Holdings (CELH.US) se desploma 15 % pese a superar ingresos, por no cumplir expectativas del mercado.
-
Coherent Corp (COHR.US) sube 13 % con fuerte demanda ligada a IA.
-
Datadog (DDOG.US) se dispara 21 % con ganancias superiores y mejora de guía anual.
-
Fastly (FSLY.US) avanza 22 % con resultados sólidos y mejora de previsiones.
-
Figma (FIG.US) gana 5 % al elevar sus proyecciones de ingresos.
-
IonQ (IONQ.US) sube 4 % tras superar expectativas en Q3.
-
Planet Fitness (PLNT.US) gana 14 % tras mejorar su previsión anual de beneficios.
-
Porch Group (PRCH.US) cae 20 % al no alcanzar ingresos esperados y revisar a la baja su guía.
-
Sprout Social (SPT.US) sube 5 % tras superar expectativas y mejorar previsión anual.
Tapestry (TPR.US) – Perspectiva Técnica (Intervalo D1)
Tapestry cae 8 % tras una guía de beneficios que no convenció, frenándose en el soporte técnico de EMA200 cerca de 94 USD.
Fuente: xStation5
Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
Caída prolongada al cierre de la semana 🚨
Airbnb presenta resultados Q3 2025: expansión global y desafíos fiscales
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.