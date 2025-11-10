El USD/CHF cae 0.2% 📉 ¿Suiza logrará reducir los aranceles?

- El franco suizo se fortalece frente al dólar ante las expectativas de una reducción en los aranceles recíprocos, actualmente en un récord del 39%.
- Diversos medios informan que la nueva tasa podría igualar la aplicada a la Unión Europea, es decir, 15%.
- El franco suizo se fortalece frente al dólar ante las expectativas de una reducción en los aranceles recíprocos, actualmente en un récord del 39%.
- Diversos medios informan que la nueva tasa podría igualar la aplicada a la Unión Europea, es decir, 15%.
El par USD/CHF retrocede 0.2% tras conocerse que Suiza estaría cerca de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos que reduciría el arancel récord de 39% sobre las exportaciones suizas a 15%, el mismo nivel que se aplica a la UE. Según Bloomberg, el acuerdo podría concretarse en las próximas dos semanas, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente las negociaciones.
El arancel impuesto a Suiza en agosto fue el más alto aplicado a una economía desarrollada. Washington justificó su postura comercial agresiva alegando un déficit comercial superior a 40.000 millones de dólares con Suiza, impulsado principalmente por exportaciones de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria y oro.
Un acuerdo exitoso ayudaría a mitigar la pérdida de competitividad de los productos suizos en EE. UU., presionados además por la fuerte apreciación del franco suizo en un contexto de elevada incertidumbre en 2025, con una subida de casi 12% en lo que va del año frente al dólar. Por otro lado, el CHF sigue limitado por una inflación muy baja (0.1% interanual frente al 0.3% esperado), lo que obliga al Banco Nacional Suizo (BNS) a mantener las tasas de interés cercanas a cero.
Análisis técnico:
Desde el punto de vista técnico, el par USD/CHF ha perforado las medias móviles exponenciales de 10 y 30 periodos en el gráfico de una hora (H1), lo que apunta a una presión bajista a corto plazo.
Fuente: xStation5
_____
💹 Opera el USD/CHF con condiciones competitivas y aprovecha los movimientos derivados de la política comercial internacional.
👉 Abre tu cuenta real en XTB hoy mismo.
¡Los inventarios de petróleo aumentan más de lo esperado! 🛢️📈
Los problemas de Google en Europa
El Nasdaq-100 cae más de un 1,4 % 🚨📉
CVS Health análisis: perspectivas, valoración y desempeño 2025
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.