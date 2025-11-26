El WTI cae tras un aumento de inventarios mayor al esperado

- El WTI registra una caída, reaccionando a un aumento de inventarios significativamente superior a lo previsto, lo que refuerza la percepción de exceso de oferta en el corto plazo.
- Inventarios de crudo: aumento de 2,774 millones de barriles (estimado: 0,055 millones)
- Inventarios de destilados: aumento de 1,147 millones (estimado: 0,556 millones)
- Inventarios de gasolina: aumento de 2,513 millones (estimado: 0,745 millones)
- Utilización de refinerías: 2,3% (estimado: 0,8%; previo: 0,6%)
- Producción de crudo: 13,814 millones de barriles (previo: 13,834 millones)
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
La plata marca nuevos máximos históricos
Intel sube por rumores de chips para Apple
Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas
