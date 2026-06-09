El WTI por debajo de los 90 USD pone a prueba la media de 100 sesiones

Caída del precio por debajo de los 90 USD y mínimos de varias semanas

Los precios del petróleo crudo han registrado una caída significativa en las últimas horas, llevando las cotizaciones del WTI estadounidense por debajo de la barrera psicológica de los 90 USD por barril. Las pérdidas actuales ya superan el 4%. El principal impulso detrás de las caídas es la creciente esperanza de una convergencia de posturas entre Estados Unidos e Irán respecto al fin del conflicto, una situación que ha pesado sobre los mercados globales durante meses.

Esta reducción ha aliviado notablemente las preocupaciones de los inversores sobre los elevados costos energéticos, que anteriormente alimentaban las presiones inflacionarias. Al mismo tiempo, sin embargo, vale la pena señalar que la caída de los precios del petróleo no está mejorando el sentimiento en otros mercados. También estamos observando un claro retroceso en los índices de Wall Street y una caída en los precios de los metales preciosos, incluso a pesar de la posible disminución de las presiones inflacionarias.

¿El petróleo ya alcanzó su máximo?

Muchos factores pueden indicar que los máximos de precios ya han quedado atrás, aunque, por supuesto, el riesgo de un déficit físico en el mercado de combustibles sigue presente, ya que el Estrecho de Ormuz continúa cerrado. A medida que los mercados descuentan avances en las conversaciones de paz y la posibilidad de evitar un conflicto militar, la denominada prima geopolítica se está evaporando progresivamente de los precios del petróleo.

Un acuerdo diplomático duradero probablemente consolidará esta tendencia, impidiendo un regreso a los máximos extremos recientes. Por otro lado, los mercados han estado alimentándose durante muchas semanas de la esperanza de poner fin al conflicto, mientras que los elevados precios actuales están siendo mitigados por una clara disminución de los inventarios globales de petróleo crudo.

Los spreads de calendario por debajo de los 2 USD pese al déficit estructural

La caída observada en los calendar spreads por debajo de la marca de los 2 USD es una señal técnica de una moderación del sentimiento en el mercado de futuros. Este tipo de compresión de spreads es típica de una fase de normalización, en la que los inversores dejan de pagar una prima excesiva por la entrega inmediata. Aunque el rango de 1-2 USD sigue indicando un mercado ajustado en términos históricos, está muy lejos de los niveles de 5-6 USD o incluso 10 USD observados en meses anteriores.

Sin embargo, resulta preocupante que exista una clara desconexión entre los mercados financieros y el mercado físico. Aunque los spreads de futuros sugieren un retorno al equilibrio, el mercado físico real sigue atrapado en un profundo déficit de oferta tras meses de restricciones de producción y disrupciones logísticas. Este enorme déficit mantiene el mercado extremadamente ajustado, lo que debería proporcionar un sólido soporte para los precios. Parece que incluso si se firma un acuerdo real, la caída de precios desde los niveles actuales debería limitarse a aproximadamente un 10%.

La retórica de Trump frente a la realidad diplomática

El presidente Donald Trump volvió a aportar una dosis de optimismo al mercado al anunciar un avance tras negociar el cese del intercambio de ataques entre Israel e Irán:

"Estamos en las etapas finales de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró Trump a los periodistas en Nueva York, sugiriendo que podrían surgir detalles concretos de un acuerdo en uno o dos días.

Aunque los mercados financieros reaccionaron a estas declaraciones con una caída inmediata en los precios de las materias primas, los inversores están abordando estas afirmaciones con un escepticismo justificado. En las últimas semanas, el presidente ha mencionado más de treinta veces un "éxito inminente" y un "acuerdo al alcance", utilizando estos anuncios como parte de una estrategia de negociación y comunicación. Sin embargo, esta vez el optimismo tiene fundamentos algo más sólidos, ya que la interrupción efectiva de las acciones militares hostiles brinda a los diplomáticos un margen real para avanzar en las negociaciones.

El precio del WTI está cayendo por debajo de los 90 USD y actualmente está poniendo a prueba la media móvil de 200 sesiones. Este es un nivel clave de soporte. En 2022, tras romper finalmente por debajo de este nivel, se produjo una importante corrección de varios meses.