El WTI registra una caída del 2% 📉 Trump anticipa un precio por debajo de los 60 dólares por barril

Hoy, Donald Trump comentó que los precios del petróleo caerán por debajo de los 60 dólares por barril “en algún momento”; sin embargo, el mercado petrolero se encuentra bajo presión vendedora desde el final de la guerra entre Israel e Irán. Los precios retroceden después de que refinerías y terminales rusas fueran incendiadas por ataques ucranianos contra infraestructuras. La razón principal es la elevada oferta de crudo, lo que favorece la “ola vendedora”.

El presidente Trump amenazó con sanciones “muy severas” a Rusia si no se alcanza un acuerdo sobre Ucrania, lo que alimenta temores de una menor demanda global de energía.

Trump instó a Moscú y Kiev a negociar directamente, señalando que “se necesitan dos para bailar tango”.

Estados Unidos se prepara para imponer fuertes aranceles a la India por la compra de crudo ruso.

Los aranceles sobre las importaciones indias comenzaron en 25%, luego aumentaron a 50%, efectivos desde el 27 de agosto.

Los exportadores indios enfrentan riesgos de interrupciones mientras Washington y Nueva Delhi mantienen dichos aranceles.

Nuevas sanciones y aranceles podrían frenar el crecimiento económico mundial y limitar la demanda de energía, añadiendo presión a los precios del crudo.

El petróleo se encuentra presionado por las amenazas de sanciones de Trump contra Rusia y los inminentes aranceles comerciales entre EE. UU. e India.

WTI (H1)

En el gráfico se observa que, en el intervalo horario, el WTI prueba la zona de 63 dólares, cayendo desde los 65 dólares registrados ayer.

Fuente: xStation5