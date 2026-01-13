El yen como válvula de escape del mercado: política, fiscalidad y una divisa en caída libre

El movimiento que estamos viendo en el yen no es un accidente técnico ni una simple reacción a diferenciales de tipos. Es la consecuencia lógica de un cóctel cada vez más inestable en Japón, justo en un momento en el que el dólar, pese a su propio ruido institucional, ha encontrado en el yen un contrapunto aún más débil. El resultado es claro: mientras el Nikkei marca máximos históricos con subidas cercanas al 3%, el yen se desliza a mínimos de varios años frente a prácticamente todas las divisas relevantes.

La chispa inmediata ha sido política. Las informaciones que apuntan a que la primera ministra Sanae Takaichi podría disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas en febrero han sido interpretadas por el mercado como una puerta abierta a un estímulo fiscal aún más agresivo. La lectura es sencilla: una victoria electoral reforzaría su mandato para aumentar gasto, emitir más deuda y mantener una política económica expansiva en un país que ya depende en gran medida de la financiación vía bonos. No es casualidad que casi una cuarta parte del presupuesto japonés vaya a financiarse con nueva deuda y que el mercado de bonos haya reaccionado con subidas de rentabilidad, llevando el JGB a 10 años a niveles no vistos en casi tres décadas.

En este contexto, el yen ha cruzado con claridad la zona de 158 por dólar, alcanzando niveles cercanos a 159 y marcando mínimos de un año y medio. Más significativo aún es que ha tocado mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, y niveles no vistos desde 2008 frente a la libra. La divisa japonesa ya no se percibe como refugio, sino como una moneda utilizada para financiar riesgo, justo lo contrario de su papel tradicional.

Las autoridades japonesas han reaccionado con el guion habitual. El Ministerio de Finanzas ha intensificado su retórica contra los movimientos unilaterales del yen y ha dejado caer, de forma más explícita que en otras ocasiones, que cuenta con margen de maniobra para intervenir. Incluso se ha insinuado que existe comprensión por parte del Tesoro estadounidense ante una posible actuación. Sin embargo, el mercado ha escuchado ese mensaje muchas veces. Mientras no haya intervención real, las amenazas tienden a reforzar la operativa especulativa, no a frenarla. De hecho, varios analistas coinciden en que el umbral psicológico de 160 por dólar sigue siendo el nivel que podría forzar una acción directa, como ya ocurrió en 2024 cuando el yen se acercó a 162.

Todo esto sucede, además, en un entorno global donde el dólar no está especialmente fuerte por méritos propios. La investigación abierta contra el presidente de la Reserva Federal ha generado dudas sobre la independencia del banco central estadounidense, lo que ha provocado ventas moderadas de dólar y compras de oro. Aun así, frente al yen, el billete verde se mantiene firme. Eso dice mucho del desequilibrio relativo entre ambas economías. Incluso con un dólar cuestionado, el yen cae, lo que refuerza la idea de que el problema es estructural y doméstico.

Desde el punto de vista del trading, este tipo de entorno suele favorecer estrategias claras: buscar continuidad de la debilidad del yen, pero con paciencia. Tras movimientos tan verticales, no es extraño que el mercado necesite respirar. En gráficos de cuatro horas, cualquier retroceso ordenado puede convertirse en una oportunidad para reincorporarse a la tendencia. En marcos horarios, la atención se centra en posibles fases de pausa, ya sea en forma de triángulos, rectángulos o simples rangos estrechos. En un contexto como este, las rupturas contra el yen suelen ser interpretadas como señales de continuación, no como agotamiento.

Cruces como el USDJPY siguen siendo el termómetro principal, pero no el único. El EURJPY y el GBPJPY reflejan con mayor claridad la debilidad estructural del yen frente a economías que, con todos sus problemas, no están entrando en un ciclo de expansión fiscal tan agresivo. Incluso pares como NZDJPY o AUDJPY, más sensibles al apetito por riesgo, se benefician de un entorno en el que el yen actúa como moneda financiadora de posiciones largas.

En el fondo, el mensaje del mercado es coherente. Japón se enfrenta a un posible “precipicio fiscal”, a una deuda creciente y a una incertidumbre política que no invita precisamente a fortalecer su divisa. Mientras tanto, la renta variable japonesa celebra ese yen débil como un viento de cola para beneficios empresariales y competitividad exterior. Hasta que alguno de estos factores cambie de forma tangible, el sesgo sigue siendo claro: el yen continúa siendo el eslabón débil del mercado de divisas, y el trading seguirá buscando formas de venderlo en los rebotes, no de anticipar un giro heroico.

