El yen japonés alcanzó las 162,27 unidades por dólar, registrando su nivel más bajo en más de cuatro décadas. De este modo, el par USD/JPY rompió los máximos históricos establecidos en 1986, superando además los niveles en los que las autoridades japonesas llevaron a cabo costosas intervenciones cambiarias en 2024.

¿Qué supone un yen débil?

La depreciación del yen es un arma de doble filo para la economía japonesa. Por un lado, impulsa el rendimiento de los exportadores y ayuda a mantener los índices bursátiles cerca de sus máximos históricos. Por otro lado, encarece drásticamente el coste de las importaciones de energía y alimentos, erosiona el poder adquisitivo real de los hogares y ejerce una presión política cada vez mayor sobre el gobierno.

El yen pierde valor pese a las advertencias del establishment japonés

El establishment japonés está intensificando sus advertencias verbales. Yoshimasa Kihara, jefe de la Secretaría del Gabinete, ha expresado reiteradamente un "fuerte sentido de urgencia" respecto a los movimientos unilaterales en el mercado de divisas. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, ha señalado su disposición a tomar "medidas decisivas" y ha citado un acuerdo con Estados Unidos que permite explícitamente la intervención. A pesar de estas declaraciones, el yen sigue perdiendo valor; el impacto de las advertencias verbales se evapora en cuestión de pocas horas.

El mercado monetario marca el rumbo

El factor clave detrás de la debilidad del yen es el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón. El mercado monetario está descontando un ritmo de subidas de tipos cada vez más lento por parte del BoJ: el Banco de Japón elevó su tipo de interés al 1,0% en junio, pero la próxima subida no se espera hasta el periodo de octubre a diciembre de 2026. Al mismo tiempo, el sentimiento en torno a la Fed sigue siendo de endurecimiento, ante las expectativas de que los tipos se mantendrán en niveles elevados o incluso se subirán, lo que naturalmente respalda nuevas tendencias alcistas en el par USD/JPY. Fuente: Bloomberg Financial LP

¿Qué esperar del yen? ¿Corrección o continuación de la tendencia?

El panorama técnico para el par USD/JPY (velas diarias) es claro: el precio ha roto niveles de resistencia clave en 160,52 y 159,52 yenes, ambos marcados en el gráfico y superados con impulso. El RSI (76,2) señala condiciones de sobrecompra en el gráfico diario, lo que históricamente ha precedido a correcciones a corto plazo o consolidaciones, especialmente tras acercarse a máximos de varios años.

El riesgo de la intervención real. Durante el periodo récord de abril a mayo de 2026, Japón gastó hasta 11,73 billones de yenes para defender su moneda, arrastrando temporalmente el tipo de cambio hacia la zona de las 155 unidades, pero la mayor parte de esas ganancias ya se han borrado. La historia demuestra que las intervenciones pueden generar movimientos bruscos de varios puntos porcentuales en cuestión de minutos, pero no cambian la tendencia estructural mientras el diferencial de tipos de interés siga siendo tan pronunciado.

Mientras el BoJ no sorprenda al mercado con un ciclo de endurecimiento más agresivo y la Fed no señale un giro claro, el par USD/JPY tiene margen para continuar su tendencia alcista. Sin embargo, el rango de los 162 a 163 yenes es una zona de alto riesgo de intervención directa, donde los tipos de cambio podrían oscilar bruscamente en cualquier dirección.