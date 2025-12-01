El yen japonés reacciona a la posible subida de tipos en diciembre

El par forex dólar-yen japonés comienza diciembre cayendo un 0,6% en reacción a los últimos comentarios del gobernador del Banco de Japón (BoJ), quien por primera vez en meses apuntó a la posibilidad de un alza en los tipos de interés en la reunión prevista por el banco central para este mismo mes.

Cotización del USD/JPY

Fuente : Plataforma de XTB

El USD/JPY rompe por debajo de la media móvil exponencial de 10 días (EMA10, en amarillo), el nivel donde se estancó la corrección de la tendencia alcista iniciada en octubre. El par se encuentra actualmente probando el retroceso de Fibonacci del 50% de la última onda ascendente, aunque el soporte clave para un verdadero cambio de tendencia se sitúa en los 154,550.

¿Qué influye en la cotización del dólar-yen japonés?

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, confirma que está considerando las ventajas y desventajas de subir los tipos de interés en la próxima reunión. Hasta ahora, Ueda sólo había enfatizado que cualquier ajuste adicional dependería de que la inflación y la actividad económica evolucionaran según las proyecciones. El gobernador del BoJ también añadió que el impacto de los aranceles en la economía japonesa sigue siendo marginal, poniendo fin a un período en el que la incertidumbre dominaba la narrativa.

La inflación continúa manteniendo los tipos de interés reales por debajo de cero, y la creciente presión sobre los precios debería generar una postura más restrictiva en el BoJ, a pesar de la presión procrecimiento del primer ministro Sanae Takaichi. Según los últimos datos, la inflación en Tokio se mantiene en el 2,8%, por encima del descenso previsto al 2,7%. A esto se suma que el informe PMI publicado hoy en Japón destaca el aumento más rápido de los precios de los insumos en cinco meses, que pronto podría repercutir en los consumidores.

La probabilidad implícita en el mercado de una subida de los tipos de interés en Japón ha aumentado al 60% para diciembre y al 90% para enero. La reacción inmediata también es visible en el mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años alcanzaron un nuevo máximo del 1,873%.