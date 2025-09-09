Leer más

El yen sube tras el anunció del Banco de Japón 🏛️

05:55 9 de septiembre de 2025

El yen japonés se ha apreciado significativamente en los últimos 20 minutos después de que el Banco de Japón anunciara la posibilidad de una nueva subida de tipos de interés este año, a pesar de la incertidumbre política tras la dimisión del primer ministro Ishiba. En la reunión del 19 de septiembre, es probable que el tipo se mantenga sin cambios en el 0,5%, y que se tomen nuevas decisiones en el último trimestre del año. La base de la subida son los sólidos datos económicos: el aumento de los beneficios empresariales, un mercado laboral ajustado y el mayor crecimiento salarial en años, junto con una disminución de los riesgos gracias al acuerdo comercial con EE. UU.

A pesar de la mayor probabilidad de una postura restrictiva, el mercado de swaps sigue descontando que una subida completa de 25 puntos básicos podría no producirse hasta enero de 2026.

De hecho, el mercado ha comenzado a descontar subidas más rápidas de los tipos de interés tras los anuncios de hoy. El gráfico compara la trayectoria implícita de los tipos de interés de ayer y de hoy.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Cotización del USD/JPY

 


Fuente : Plataforma de XTB

 

