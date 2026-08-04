El yen vuelve a ponerse a prueba: la intervención de Japón gana tiempo, pero no cambia los fundamentales

El USD/JPY vuelve a situarse en el centro de atención de los mercados tras la reciente intervención de las autoridades japonesas para frenar la fuerte depreciación del yen. La actuación consiguió alejar temporalmente al cruce de la zona de 160 yenes por dólar, un nivel que el Gobierno japonés había señalado en varias ocasiones como especialmente sensible. Sin embargo, la gran incógnita para los inversores es si este movimiento puede mantenerse o si el mercado volverá a poner a prueba a las autoridades.

A corto plazo, el par podría extender las caídas hacia la zona de 157 yenes por dólar, ya que la intervención ha dejado claro que Tokio está dispuesto a actuar cuando considera que los movimientos son excesivamente rápidos. No obstante, la experiencia demuestra que las intervenciones en el mercado de divisas suelen tener un efecto limitado si no cambian los factores estructurales que explican la debilidad de una moneda.

Factores que marcarán el futuro del USD/JPY

El diferencial de tipos sigue jugando a favor del dólar

El principal argumento que continúa presionando al yen sigue siendo la amplia diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y Japón. Aunque el Banco de Japón ha iniciado el proceso de normalización monetaria y el mercado descuenta nuevas subidas de tipos durante los próximos meses, la distancia respecto a la política monetaria de la Reserva Federal continúa siendo muy elevada. Mientras ese diferencial siga favoreciendo al dólar, el atractivo del carry trade seguirá limitando el potencial de recuperación de la divisa japonesa.

La intervención frena la volatilidad, pero no cambia los fundamentales

La actuación de las autoridades japonesas consiguió alejar temporalmente al USD/JPY de la zona de 160, enviando un mensaje claro al mercado sobre la disposición de Tokio a intervenir cuando considera que los movimientos son excesivamente rápidos. Sin embargo, la historia demuestra que este tipo de actuaciones suelen ofrecer únicamente un alivio temporal si no vienen acompañadas de cambios en la política monetaria o en los factores económicos que originan la depreciación de la moneda.

El Banco de Japón necesita convencer al mercado

El inicio del ciclo de subidas de tipos supone un cambio histórico tras años de política monetaria ultralaxa. Sin embargo, el mercado continúa cuestionando la velocidad con la que el Banco de Japón está dispuesto a retirar los estímulos. Más importante que una nueva subida de tipos será la capacidad del banco central para convencer a los inversores de que la normalización continuará durante los próximos trimestres.

El petróleo y la geopolítica siguen siendo un riesgo para el yen

Japón continúa siendo una economía altamente dependiente de las importaciones energéticas. Por ello, un nuevo repunte del petróleo derivado de las tensiones en Oriente Medio incrementaría los costes de importación, deterioraría la balanza comercial y añadiría presión sobre la moneda japonesa. Además, en episodios de elevada incertidumbre geopolítica, el dólar suele reforzar su papel como activo refugio, dificultando aún más una recuperación sostenida del yen.

El deterioro fiscal también preocupa a los inversores

Más allá de la política monetaria, los mercados empiezan a prestar cada vez más atención a la situación fiscal japonesa. Los planes para aumentar el gasto público y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda podrían limitar el potencial de apreciación del yen si los inversores perciben un mayor deterioro de las cuentas públicas.

Perspectivas para el USD/JPY

En el corto plazo, la zona de 160 yenes por dólar seguirá siendo el principal nivel de vigilancia para las autoridades japonesas y podría favorecer nuevas correcciones hacia el entorno de 157 si aumenta la probabilidad de una política monetaria menos restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, la tendencia de fondo dependerá de si el diferencial de tipos comienza a reducirse de forma significativa. Mientras la Reserva Federal mantenga unos tipos muy superiores a los del Banco de Japón y la normalización monetaria japonesa continúe siendo gradual, el yen seguirá enfrentándose a importantes dificultades para consolidar una recuperación sostenible frente al dólar.