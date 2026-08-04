Los mercados centran su atención en el empleo de EE. UU. y los resultados empresariales

Los mercados financieros arrancan la sesión del martes con un tono moderadamente positivo, mientras los inversores analizan los últimos datos de inflación publicados en la región Asia-Pacífico y la estabilización registrada en el mercado de las materias primas energéticas.

Aunque la agenda macroeconómica de la jornada es relativamente ligera, el foco de atención estará puesto en la sesión americana. La referencia más importante del día será el informe JOLTs de ofertas de empleo en Estados Unidos, un dato clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y calibrar los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tipos de interés.

Además, los inversores seguirán de cerca los pedidos de fábrica en EE. UU. y el PMI manufacturero de Canadá, que ofrecerán una fotografía del estado actual del sector industrial norteamericano.

La inflación en Corea del Sur se modera más de lo esperado

Los datos publicados durante la madrugada mostraron una desaceleración de la inflación en Corea del Sur:

IPC anual (julio): 2,8% , por debajo del 3,0% esperado y del 3,0% anterior .

, por debajo del y del . IPC mensual: -0,2%, frente a una previsión de +0,1%, reflejando una moderación superior a la prevista por el mercado.

Agenda macroeconómica del martes

08:00 - Rumanía: Índice de precios de producción (PPI) anual. (Anterior: 12,05%)

08:30 - Australia: Índice de precios de materias primas anual. (Anterior: 16,9%)

10:00 - Italia: Ventas minoristas mensuales.

Previsión: +0,1%

+0,1% Anterior: +0,2%

14:30 - Estados Unidos: Balanza comercial.

Previsión: -73.100 millones de dólares

-73.100 millones de dólares Anterior: -77.600 millones

14:30 - Canadá: Balanza comercial.

Previsión: 3.100 millones de dólares canadienses

3.100 millones de dólares canadienses Anterior: 4.240 millones

15:30 - Canadá: PMI manufacturero.

Previsión: 50,5

50,5 Anterior: 53,0

16:00 - Estados Unidos:

Pedidos de fábrica excluyendo transporte: +0,6% (anterior +1,8%)

+0,6% (anterior +1,8%) Pedidos de bienes duraderos: +0,3% (anterior -4,0%)

+0,3% (anterior -4,0%) Pedidos de fábrica: +0,2% (anterior -1,3%)

+0,2% (anterior -1,3%) JOLTs (ofertas de empleo): 7,45 millones (anterior 7,594 millones)

22:40 - Estados Unidos: Inventarios semanales de petróleo del API.

Anterior: +3,3 millones de barriles.

Presentación de resultados empresariales

Antes de la apertura de Wall Street

Merck & Co.

Caterpillar

Pfizer

Después del cierre de Wall Street

SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder

ONEOK

Mercados a seguir durante la sesión