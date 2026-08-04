Los mercados centran su atención en el empleo de EE. UU. y los resultados empresariales

- La atención del mercado estará puesta en el informe JOLTs de Estados Unidos, clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, acompañado por los datos de pedidos de fábrica.
- La temporada de resultados continúa ganando protagonismo, con las cuentas de Merck, Caterpillar y Pfizer antes de la apertura de Wall Street, y AMD, Arista Networks, ONEOK y SpaceX tras el cierre.
- La atención del mercado estará puesta en el informe JOLTs de Estados Unidos, clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, acompañado por los datos de pedidos de fábrica.
- La temporada de resultados continúa ganando protagonismo, con las cuentas de Merck, Caterpillar y Pfizer antes de la apertura de Wall Street, y AMD, Arista Networks, ONEOK y SpaceX tras el cierre.
Los mercados financieros arrancan la sesión del martes con un tono moderadamente positivo, mientras los inversores analizan los últimos datos de inflación publicados en la región Asia-Pacífico y la estabilización registrada en el mercado de las materias primas energéticas.
Aunque la agenda macroeconómica de la jornada es relativamente ligera, el foco de atención estará puesto en la sesión americana. La referencia más importante del día será el informe JOLTs de ofertas de empleo en Estados Unidos, un dato clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y calibrar los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tipos de interés.
Además, los inversores seguirán de cerca los pedidos de fábrica en EE. UU. y el PMI manufacturero de Canadá, que ofrecerán una fotografía del estado actual del sector industrial norteamericano.
La inflación en Corea del Sur se modera más de lo esperado
Los datos publicados durante la madrugada mostraron una desaceleración de la inflación en Corea del Sur:
- IPC anual (julio): 2,8%, por debajo del 3,0% esperado y del 3,0% anterior.
- IPC mensual: -0,2%, frente a una previsión de +0,1%, reflejando una moderación superior a la prevista por el mercado.
Agenda macroeconómica del martes
08:00 - Rumanía: Índice de precios de producción (PPI) anual. (Anterior: 12,05%)
08:30 - Australia: Índice de precios de materias primas anual. (Anterior: 16,9%)
10:00 - Italia: Ventas minoristas mensuales.
- Previsión: +0,1%
- Anterior: +0,2%
14:30 - Estados Unidos: Balanza comercial.
- Previsión: -73.100 millones de dólares
- Anterior: -77.600 millones
14:30 - Canadá: Balanza comercial.
- Previsión: 3.100 millones de dólares canadienses
- Anterior: 4.240 millones
15:30 - Canadá: PMI manufacturero.
- Previsión: 50,5
- Anterior: 53,0
16:00 - Estados Unidos:
- Pedidos de fábrica excluyendo transporte: +0,6% (anterior +1,8%)
- Pedidos de bienes duraderos: +0,3% (anterior -4,0%)
- Pedidos de fábrica: +0,2% (anterior -1,3%)
- JOLTs (ofertas de empleo): 7,45 millones (anterior 7,594 millones)
22:40 - Estados Unidos: Inventarios semanales de petróleo del API.
- Anterior: +3,3 millones de barriles.
Presentación de resultados empresariales
Antes de la apertura de Wall Street
- Merck & Co.
- Caterpillar
- Pfizer
Después del cierre de Wall Street
- SpaceX
- AMD
- Arista Networks
- Light & Wonder
- ONEOK
Mercados a seguir durante la sesión
- USD/CAD: podría registrar una elevada volatilidad por la coincidencia de la balanza comercial y el PMI manufacturero de Canadá con la publicación del informe JOLTs en Estados Unidos.
- S&P 500: el informe JOLTs será determinante para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, mientras que los resultados de compañías como Caterpillar o Pfizer podrían marcar el tono de la renta variable estadounidense.
- Petróleo (WTI y Brent): los pedidos de fábrica en EE. UU. y los inventarios semanales del API serán las principales referencias para evaluar las expectativas de demanda a corto plazo del mercado energético.
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