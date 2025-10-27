Elecciones en Argentina impulsan activos financieros tras victoria de Milei

El respaldo de EE.UU. y mayor estabilidad política fortalecen el atractivo del país para los inversores.

Los activos financieros argentinos repuntan: mejora en bonos, apreciación del peso y caída del riesgo país.

La victoria electoral de Javier Milei impulsa las expectativas de continuidad de medidas económicas pro‑mercado.

Activos financieros repuntan en Argentina tras triunfo de La Libertad Avanza

Un resultado electoral que sorprendió al mercado

La jornada electoral del 26 de octubre de 2025 marcó un punto de inflexión en la política argentina. El partido oficialista La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, obtuvo un 40,8 % de los votos, superando las expectativas y logrando victorias en 16 de las 24 provincias, incluida la estratégica Buenos Aires.

Este resultado no solo consolida el liderazgo político de Milei, sino que reduce la incertidumbre sobre la continuidad de su agenda pro‑mercado, generando una reacción inmediata en los mercados.

¿Por qué suben los activos argentinos?

Disminución del riesgo país

Con una señal clara de gobernabilidad, el riesgo país se contrajo notablemente, reflejando una mayor confianza en la capacidad de Argentina para cumplir sus compromisos financieros. Esta caída permite a los bonos soberanos recuperar valor, impulsando una revalorización de doble dígito en algunos casos.

“El mercado premia la estabilidad y previsibilidad. La victoria de Milei envía una señal clara de continuidad en políticas económicas liberales”, destacan desde XTB Análisis de Mercado.

Apreciación del peso argentino

El peso argentino se fortaleció frente al dólar, una señal que suele interpretarse como una mejora en la confianza general de los inversores. En este contexto, el tipo de cambio refleja una presión a la baja, respaldada por un flujo de capitales hacia activos locales.

Bonos y acciones con fuerte rebote

Tanto los bonos soberanos como el mercado accionario argentino vivieron una jornada de fuerte alza. ETF como el ARGT registraron subas superiores al 17 %, mientras que empresas líderes se dispararon con repuntes de dos cifras.

Este comportamiento refleja un sentimiento alcista entre los inversores internacionales, que interpretan los resultados como un guiño a la ortodoxia económica.

¿Qué rol juega el respaldo internacional?

Apoyo de Estados Unidos

Uno de los factores clave que refuerzan la reacción positiva del mercado es el mayor respaldo de Estados Unidos a la administración de Milei. Fuentes diplomáticas habían condicionado su apoyo a la continuidad de un liderazgo liberal en Argentina, algo que ahora se confirma tras el éxito electoral de La Libertad Avanza.

Este respaldo externo no solo potencia la imagen de estabilidad, sino que abre la puerta a acuerdos bilaterales e incluso asistencia de organismos multilaterales, elevando el perfil de Argentina ante el mundo financiero.

Señales desde organismos internacionales

Además del respaldo estadounidense, el resultado electoral ha sido bien recibido por organismos multilaterales como el FMI, que ven con buenos ojos la consolidación política de Milei para implementar reformas estructurales pendientes.

MSCI ARG Sube un 7%

¿Y ahora qué debe vigilar el inversor?

Persisten riesgos estructurales

Pese al optimismo, la economía argentina mantiene desequilibrios importantes: inflación elevada, déficit fiscal, deuda externa y desafíos en el mercado laboral. Aunque el panorama político luce más claro, el camino de las reformas no será sencillo.

Desde XTB Formación, señalan que:

“Los inversores deben seguir con atención la capacidad del Gobierno para implementar reformas sin fricciones sociales, especialmente en un Congreso sin mayoría propia”.

Reformas clave en juego

Las reformas que se anticipan incluyen:

Reducción del gasto público

Privatización de empresas estatales

Simplificación tributaria

Apertura comercial gradual

Estas medidas podrían reactivar la economía, pero también generar resistencia sindical y social, lo que podría tensionar nuevamente los mercados si no se implementan de forma ordenada.