Empleo en Canadá supera previsiones 📊🍁

Conclusiones clave El empleo en Canadá superó expectativas en diciembre, con fuerte creación de empleo a tiempo completo, aunque el aumento del desempleo limita el impacto positivo para el CAD.

09.01.2025 – Datos de empleo de Canadá (diciembre): Cambio en el empleo: +8,2k (vs. -5,5k esperado; +53,6k previo)

Empleo a tiempo completo: +50,2k (vs. -9,4k previo)

Empleo a tiempo parcial: -42k (vs. +63k previo)

Tasa de crecimiento salarial promedio por hora: +3,7 % interanual (vs. +4 % previo)

Tasa de participación: 65,4 % (vs. 65,1 % previo)

Tasa de desempleo: 6,8 % (vs. 6,6 % esperado; 6,5 % previo)

Interpretación El mercado esperaba una caída en el empleo y un desplazamiento hacia roles de tiempo parcial , pero los datos sorprendieron con ganancias netas de empleo y un gran aumento en puestos de tiempo completo .

El crecimiento salarial se desaceleró ligeramente pero se mantuvo sólido, mientras que la participación laboral subió levemente.

El aumento del desempleo por encima de lo esperado resulta desconcertante, probablemente reflejando que más personas ingresaron a la fuerza laboral.

Reacción del mercado Los operadores interpretaron el informe como una señal de fortaleza de la economía canadiense .

El CAD registró ligeras ganancias frente al USD, reflejando confianza en la dinámica subyacente del mercado laboral.

USDCAD (M1) Fuerte: xStation5



__________



Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.