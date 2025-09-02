EUR/USD – Análisis técnico (02.09.2025)

En septiembre, el par EUR/USD estuvo bajo presión a la baja, debido a que la inflación en la eurozona resultó ligeramente superior a lo esperado. El IAPC subió hasta 2,1%, mientras que el IPC subyacente se mantuvo en 2,3%. Sin embargo, estas cifras no lograron convencer a los inversores de que el Banco Central Europeo cambiaría su política monetaria acomodaticia; el mercado, más bien, espera que los tipos de interés permanezcan estables o incluso se reduzcan en el futuro. Como resultado, el euro perdió la oportunidad de fortalecerse y su precio inició un retroceso.
Mientras tanto, el dólar estadounidense ganó valor a pesar de un decepcionante dato del ISM Manufacturero de 48,7, beneficiándose del aumento de la aversión al riesgo y de su condición de activo refugio. Los inversores esperan ahora cifras clave provenientes de EE. UU., como los índices de servicios del ISM y los datos de empleo, que podrían influir en la dirección futura del par.
A lo largo de este año, el EUR/USD ha mantenido una clara tendencia alcista. En el gráfico diario, el precio alcanzó un máximo local cercano a 1,1735 antes de entrar en una fase correctiva. La caída encontró soporte en torno a 1,1645, lo que corresponde a la confluencia de las medias móviles de 200 y 50 periodos (EMA200 y EMA50, señaladas en el gráfico con las líneas verde y naranja, respectivamente). Tras rebotar en esta zona, el precio entró en una fase de consolidación, lo que indica una pausa en la toma de decisiones del mercado.
Actualmente, el precio se aproxima a la resistencia de 1,1735, que fue el máximo reciente. Una ruptura de este nivel podría abrir el camino para nuevas alzas hacia 1,1800. Por el contrario, si el precio rompe a la baja la zona de soporte formada por la EMA50/EMA200, existe el riesgo de una corrección más profunda hacia el nivel de la EMA100, ubicado en torno a 1,1520.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.