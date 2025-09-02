EUR/USD – Análisis técnico (02.09.2025)

En septiembre, el par EUR/USD estuvo bajo presión a la baja, debido a que la inflación en la eurozona resultó ligeramente superior a lo esperado. El IAPC subió hasta 2,1%, mientras que el IPC subyacente se mantuvo en 2,3%. Sin embargo, estas cifras no lograron convencer a los inversores de que el Banco Central Europeo cambiaría su política monetaria acomodaticia; el mercado, más bien, espera que los tipos de interés permanezcan estables o incluso se reduzcan en el futuro. Como resultado, el euro perdió la oportunidad de fortalecerse y su precio inició un retroceso.

Mientras tanto, el dólar estadounidense ganó valor a pesar de un decepcionante dato del ISM Manufacturero de 48,7, beneficiándose del aumento de la aversión al riesgo y de su condición de activo refugio. Los inversores esperan ahora cifras clave provenientes de EE. UU., como los índices de servicios del ISM y los datos de empleo, que podrían influir en la dirección futura del par.

A lo largo de este año, el EUR/USD ha mantenido una clara tendencia alcista. En el gráfico diario, el precio alcanzó un máximo local cercano a 1,1735 antes de entrar en una fase correctiva. La caída encontró soporte en torno a 1,1645, lo que corresponde a la confluencia de las medias móviles de 200 y 50 periodos (EMA200 y EMA50, señaladas en el gráfico con las líneas verde y naranja, respectivamente). Tras rebotar en esta zona, el precio entró en una fase de consolidación, lo que indica una pausa en la toma de decisiones del mercado.

Actualmente, el precio se aproxima a la resistencia de 1,1735, que fue el máximo reciente. Una ruptura de este nivel podría abrir el camino para nuevas alzas hacia 1,1800. Por el contrario, si el precio rompe a la baja la zona de soporte formada por la EMA50/EMA200, existe el riesgo de una corrección más profunda hacia el nivel de la EMA100, ubicado en torno a 1,1520.

Fuente: xStation5