EUR/USD cae tras leve mejora en datos ISM

12:00 AM (GMT -3:00), Estados Unidos – Datos ISM de noviembre:
ISM de servicios (PMI no manufacturero): dato actual 52,6; previsión 52,0; anterior 52,4.
Índice de precios ISM no manufacturero: actual 65,4; anterior 70,0.
Nuevas órdenes ISM no manufacturero: actual 52,9; anterior 56,2.
Empleo ISM no manufacturero: actual 48,9; anterior 48,2.
Actividad empresarial ISM no manufacturera: actual 54,5; anterior 54,3.
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.