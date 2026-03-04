La bolsa hoy: El KOSPI se desploma un 12%

- El KOSPI de Corea vuelve a firmar una nueva jornada bajista y pierde hoy un 12%.
- Los precios del petróleo continúan subiendo, mientras que los metales preciosos se recuperan de una ola de ventas.
- El Nikkei de Japón también retrocede.
Los mercados asiáticos caen por tercera sesión consecutiva en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Nikkei 225 baja un 3,7%, hasta los 54.200 puntos. Por su parte, los índices chinos pierden entre un 0,70% y un 1,50%.
El Kospi coreano también destaca. Los inversores aprovecharon el aumento de las tensiones en Oriente Medio para obtener beneficios tras las alzas parabólicas de los últimos meses. El índice ha bajado un 12% hoy, pero se mantiene un 18% por encima en lo que va de año.
Los precios del petróleo suben alrededor de un 2,5% hoy, con el WTI cotizando a 76,8 dólares por barril y el Brent a 84 dólares. Los precios subieron tras los ataques cerca del Estrecho de Ormuz que interrumpieron el tráfico de petroleros. A última hora de ayer, Trump anunció protección naval y apoyo a los seguros para el transporte de energía con la esperanza de estabilizar la situación. La situación en el mercado de divisas es mixta hoy. Entre las divisas más débiles se encuentra el dólar australiano (AUD), mientras que en el otro extremo se encuentran el dólar neozelandés (NZD) y el franco suizo (CHF).
Los metales preciosos se están recuperando tras la ola de ventas de ayer. El oro subió un 1,7%, hasta los 5.175 dólares por onza, y la plata un 4%, hasta los 83,30 USD por onza.
Informes económicos
Los indicadores oficiales del PMI en China se mantuvieron en terreno de contracción, con el índice compuesto en 49,5, lo que indica una continua debilidad de la economía nacional. Mientras tanto, el PMI no oficial Caixin subió a 52,1, el nivel más alto desde la pandemia. La mejora se debió al fuerte crecimiento de los nuevos pedidos y las exportaciones. Los datos contradictorios complican la evaluación de la trayectoria de recuperación de China.
Los datos no oficiales más sólidos apuntaron a un aumento de la producción y la reposición de inventarios. Los costes de las materias primas alcanzaron su nivel más alto en 44 meses, principalmente debido a los metales. Los productores trasladaron parcialmente los costes a los clientes, aunque el crecimiento del empleo se mantuvo moderado.
Las autoridades japonesas volvieron a enfatizar su disposición a actuar en el mercado cambiario, incluyendo una posible intervención cambiaria. A pesar de las tensiones geopolíticas, el yen no cumplió su función de refugio seguro, principalmente debido al aumento de los precios del petróleo, que afecta negativamente la balanza comercial japonesa.
El PIB de Australia aumentó un 0,8% intertrimestral y un 2,6% interanual, superando las expectativas. El impulso de crecimiento ha mejorado claramente en comparación con los mínimos de mediados de 2024. Sin embargo, el consumo de los hogares se mantiene cauteloso.
