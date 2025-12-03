Caídas en los índices chinos

La sesión de ayer finalizó con un leve repunte en Wall Street gracias al alivio generado por los datos del sector minorista estadounidense. La Federación Nacional de Minoristas informó una participación récord en el "Black Friday": 202,9 millones de compradores en cinco días. El resultado superó las previsiones, lo que indica una fuerte participación del consumidor y una demanda resiliente a pesar de la escasez de mano de obra. Los inversores esperan el informe de empleo ADP de EE. UU. de hoy.
Donald Trump se refirió al asesor económico jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, como un "posible presidente de la Fed". El presidente estadounidense dijo que anunciaría al sucesor de Powell a principios de 2026. Hassett lidera la lista de candidatos.
Dentro de las caídas en los índices asiáticos destaca la renta variable china (-0,7% en el China A50 y -0,8% en el SZSE Component), donde la confianza se ve lastrada por la desaceleración del crecimiento del sector servicios, la presión sobre Pekín para apoyar el sector inmobiliario y los problemas crediticios de la importante promotora Vanke. En contraste, el Nikkei 225 repunta un 1,13%.
Informes económicos
El PMI de servicios de China superó las expectativas (52,1 frente al 52 esperado, 52,6 previo), lo que indica un crecimiento estable del sector. Los pedidos de exportación aumentan gracias a una mejor confianza global, mientras la demanda interna se mantiene estable. Sin embargo, el empleo continúa cayendo y los precios de los insumos han subido durante nueve meses consecutivos, reduciendo los ya estrechos márgenes.
El PIB del tercer trimestre de Australia aumentó menos de lo esperado (0,4% intertrimestral frente al 0,7% esperado y previo). La lectura se vio lastrada por el aumento de las exportaciones y la disminución de los inventarios, aunque el PIB sigue respaldado por la solidez del consumo y la inversión privados. Los datos también confirmaron presiones generalizadas sobre los precios, lo que apoyó al dólar australiano gracias a expectativas más restrictivas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y a la mejora de los términos de intercambio.
Otros mercados
El dólar cae por cuarta sesión consecutiva, impulsado por las declaraciones de Trump sobre Hassett y la creciente convicción del mercado sobre un recorte de la Fed en diciembre.
La plata baja un 0,7% retrocediendo por debajo de los 58 dólares la onza tras siete días consecutivos de subidas. El oro cotiza plano cerca de los 4.210 dólares la onza.
El barril de petróleo WTI rebota un 0,5% tras la caída de ayer. El Bitcoin recupera terreno por segunda sesión consecutiva (+1,15%), y Ethereum rebota un 1,4% hasta los 3.060 dólares.
