EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉

Estados Unidos — Datos laborales

Solicitudes iniciales de desempleo:

Actual: 216.000 | Previsión: 226.000 | Anterior: 222.000

Promedio móvil de 4 semanas:

Actual: 223.750 | Anterior: 224.750

Solicitudes continuas:

Actual: 1.960.000 | Anterior: 1.953.000

Estados Unidos — Bienes duraderos

Pedidos de bienes duraderos:

Actual: 0,5% m/m | Previsión: 0,5% m/m | Anterior: 3,0% m/m

Bienes duraderos excluyendo transporte:

Previsión: 0,2% m/m | Anterior: 0,3% m/m

Excluyendo defensa:

Actual: 0,1% m/m | Previsión: 1,9% m/m | Anterior: 1,9% m/m

Reacción del mercado

La caída inesperada en las solicitudes iniciales de desempleo, que marcaron un mínimo de 7 meses, llevó al EUR/USD a retroceder por debajo del nivel clave de 1.158. El par cae 0,1%, tras registrar alza inicial del 0,2%, aunque la venta se ha detenido en la EMA de 100 periodos en el intervalo M30. Los datos más recientes no aportan argumentos adicionales para justificar un recorte de tasas en diciembre, aunque el mercado sigue altamente convencido del próximo movimiento dovish de la Fed: el FedWatch del CME asigna una probabilidad del 85% a un recorte de 25 puntos básicos.

En el frente de bienes duraderos, la única sorpresa proviene del sector defensa, que compensó el menor crecimiento en transporte. La lectura general estuvo en línea con el consenso.

Fuente: xStation5



_____

