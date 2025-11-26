Real brasileño estable mientras la inflación vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero

El IPCA-15 cae a 4.5% , dentro del rango de metas y en línea con el techo del Banco Central, apoyando estabilidad en el real brasileño .

El real brasileño se mantiene estable frente al dólar en una sesión marcada por la sorpresa moderadamente positiva del IPCA-15, que volvió al 4.5% interanual, es decir, exactamente en el techo del rango de metas del Banco Central. La desaceleración desde el 4.94% del mes previo refleja que el ciclo de endurecimiento monetario —un ajuste acumulado de 450 puntos base entre septiembre de 2024 y junio de 2025, llevando la Selic al 15%— sigue filtrándose hacia la demanda, aunque el componente mensual (0.20%) vino ligeramente por encima de lo previsto.

El desglose del índice muestra un cuadro heterogéneo: servicios vinculados a turismo y gastos personales siguen presionando (+0.85%), mientras alimentos en el hogar acumulan su sexto mes consecutivo de caída gracias al retroceso de arroz, frutas y lácteos.

Expectativas ancladas, pero con ruido fiscal y electoral

El Banco Central dejó claro que nuevas subidas de tasas ya no están en el escenario base, y que el siguiente movimiento será un recorte, aunque sin fecha definida. El ajuste descendente de las expectativas de inflación 2026 (4.18%) también ayuda a anclar el panorama, pero el mercado permanece atento al balance fiscal.

El posible uso de estímulos y mayor gasto público por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de cara al ciclo electoral de 2026 introduce un grado adicional de incertidumbre. La reciente distensión política con EE.UU., tras la revisión de las tarifas del 50% aplicadas este año, reduce riesgos comerciales, pero no elimina la preocupación sobre el rumbo fiscal. Así, el real se estabiliza en el corto plazo, pero en un entorno donde cada dato de precios reconfigura la discusión sobre el punto exacto en el que la política monetaria comenzará a relajarse.

Análisis técnico – dólar en Brasil

El par se mantiene en una zona de consolidación tras el rebote que lo llevó desde 5.26 hasta testear la resistencia de 5.42–5.43, donde apareció una fuerte toma de ganancias. Ese rechazo coincide con la proximidad de una línea de tendencia bajista que viene limitando avances desde octubre y que sigue actuando como oferta estructural.

En la parte baja, el soporte en 5.34–5.35 ha sido defendido en múltiples velas, mientras que la recuperación reciente se apoya en la SMA50, que comienza a girar al alza. Si el par pierde nuevamente 5.34, aumenta la probabilidad de un retroceso hacia 5.26, el piso clave del tramo. Por arriba, solo un rompimiento firme sobre 5.42–5.43 habilitaría un movimiento hacia 5.45–5.46, zona que coincide con los máximos de mediados de mes. El RSI en niveles neutrales señala falta de momentum direccional, coherente con un mercado a la espera de un catalizador macro adicional.

