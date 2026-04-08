EURUSD por debajo de 1.17 antes de las actas del FOMC

La publicación de hoy de las actas del FOMC a las 20:00 CET debería confirmar el carácter ligeramente hawkish de la decisión de mantener las tasas en el rango de 3,50–3,75% durante la reunión de marzo, a pesar del tono moderado de Powell en la conferencia de prensa. Se espera que las actas muestren un amplio apoyo dentro del Comité a la narrativa de “no hay prisa por recortar”, destacando los riesgos inflacionarios asociados al shock del mercado petrolero tras el conflicto en Oriente Medio.

Aunque durante la última conferencia aparecieron sugerencias sobre posibles subidas, el actual posible alto el fuego podría indicar que el shock del mercado energético será de corta duración. Además, los miembros del FOMC señalaron claramente en el comunicado posterior a la reunión que el impacto de la guerra es difícil de evaluar en esta etapa. No obstante, existe margen para que las actas sean percibidas como hawkish.

Puntos clave de la reunión de marzo

El FOMC de marzo fue descrito como un “hawkish hold”: una decisión en línea con las expectativas, pero con un claro tono restrictivo:

El dot plot mostró una mediana de un recorte de tasas en 2026, pero hasta 7 de los 19 miembros no ven necesidad de recortes. Además, dado el actual panorama de inflación (con dos publicaciones importantes esta semana), las probabilidades de recortes han disminuido claramente, e incluso el mercado llegó a ver una probabilidad del 20% de una subida.

El aumento de los precios del petróleo por encima de los 100 USD/barril (guerra en Irán) complicó las proyecciones de inflación. Powell habló de “incertidumbre” y de la necesidad de “mirar más allá del shock energético”.

Los datos macroeconómicos (crecimiento sólido del PIB, mercado laboral estable) no obligan a una flexibilización inmediata, a pesar de un ligero enfriamiento de la actividad.

¿Qué buscar en las actas?

El documento probablemente ampliará la discusión de la reunión en varias áreas clave:

Inflación y shock energético: ¿La mayoría ve el aumento de los precios del petróleo como un “shock de oferta” transitorio o como un riesgo de contagio hacia la inflación subyacente y las expectativas? Posturas más hawkish sobre un “riesgo persistente” reforzarán la percepción de “tasas altas por más tiempo”. Sin embargo, cabe recordar que Powell dejará la presidencia de la Fed en mayo.

Balance de riesgos: Las actas mostrarán si los riesgos para la inflación predominan sobre las preocupaciones por una desaceleración: un sesgo hacia la inflación implicará un tono más restrictivo.

División dentro del Comité: Referencias a “varios participantes” que ven la necesidad de un endurecimiento en un escenario de inflación persistente por encima del 3% PCE. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los miembros más hawkish del FOMC son miembros rotativos. La mayoría actual del FOMC es más bien neutral.

Condiciones para recortes: Un umbral alto: el retorno a la desinflación debe ser sostenible antes de que la Fed considere una flexibilización. Esto podría significar que una oportunidad de recorte solo surja hacia finales de este año bajo condiciones muy favorables.

¿Podría haber una sugerencia de subida?

Probablemente no habrá anuncios directos, ya que la Fed evita este tipo de declaraciones contundentes, aunque el propio Powell admitió durante la conferencia que se mencionaron posibles subidas en escenarios extremos. ¿Qué mostraban las expectativas?

La mediana asume un recorte, pero el ala más hawkish del FOMC (según el dot plot) sugiere disposición a mantener las tasas más tiempo o incluso subirlas si el petróleo se mantiene por encima de 100 USD, los salarios se aceleran o las expectativas de inflación se desanclan.

Las actas podrían contener formulaciones condicionales: “si las presiones inflacionarias persisten, podría ser necesario volver al endurecimiento”; esto es suficiente para que el mercado empiece a descontar una “opción de subida”. No obstante, es importante subrayar que la inflación debería mantenerse por debajo del nivel actual de tasas de interés.

Comparación con la conferencia: Powell fue equilibrado, pero el documento puede revelar discusiones más hawkish “entre bastidores”.

Impacto en el dólar – escenarios de reacción

El dólar estadounidense ha estado bajo presión tras el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, existe margen para recuperar parte de su valor en caso de comentarios claramente hawkish en las actas de la última reunión del FOMC. El EURUSD subió hoy hacia 1,1700, pero actualmente está retrocediendo con fuerza, y existe la posibilidad de una caída por debajo de 1,1650.

No obstante, si las actas sugieren que el actual shock petrolero es solo transitorio y que la inflación volverá a descender rápidamente, el EURUSD debería regresar por encima de 1,1700.

Apoyo adicional para el USD: Cabe mencionar que el dólar sigue manteniendo su estatus de activo refugio. Los recientes informes sobre ataques continuos podrían limitar la debilidad del dólar. El mercado también podría reducir las expectativas de un retorno a recortes de tasas.



Fuente: xStation