EURUSD reacciona a datos de empleo y costos laborales en EE. UU. 🗽

- La combinación de costos laborales en caída y alta productividad refuerza al dólar, mientras el EURUSD muestra una reacción mixta tras los datos.
- La combinación de costos laborales en caída y alta productividad refuerza al dólar, mientras el EURUSD muestra una reacción mixta tras los datos.
Datos de empleo en EE. UU.
-
Solicitudes iniciales de desempleo: 208 mil
(Esperado: 212,4 mil | Previo: 199 mil)
-
Solicitudes continuas: 1,914 millones
(Esperado: 1,9 millones | Previo: 1,86 millones)
Costos laborales y productividad
-
Costos laborales unitarios: -1,9%
(Esperado: -0,088% | Previo: 1,0%)
- Productividad en EE. UU.: 4,9%
(Esperado: 5% | Previo: 3%)
Reacción del mercado
El informe es positivo en términos generales para el mercado accionario, ya que señala una caída interanual cercana al 2% en los costos laborales, junto con solicitudes de desempleo aún bajas y un nivel de productividad cercano al 5%. La reacción del EURUSD ha sido mixta, aunque las condiciones económicas sólidas en Estados Unidos continúan respaldando al dólar estadounidense.
Fuente: xStation5
¿Sacudirá la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. a Wall Street? 🗽 Estas acciones podrían beneficiarse
¿Qué economías y sectores quedan más expuestos al arancel del 25% por negocios con Irán?
EURUSD salta tras IPC subyacente de EE. UU. más débil de lo esperado
⌚Boletín Diario de Mercados (13.01.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.