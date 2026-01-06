EURUSD sin cambios; crecimiento de servicios en EE. UU. se desacelera en diciembre a medida que la demanda se debilita

11: 45 (GMT -3) – Estados Unidos | PMI de diciembre
PMI Servicios S&P Global: 52,5 (est.: 52,9; prev.: 54,1)
PMI Compuesto S&P Global: 52,7 (est.: 53,0; prev.: 54,2)
El sector servicios de EE. UU. continuó en expansión en diciembre, pero el impulso se desaceleró de forma notable ante una menor demanda y mayores presiones de costos. El índice principal bajó a 52,5 desde 54,1, marcando el ritmo de crecimiento más lento en ocho meses. Los nuevos negocios aumentaron solo de manera marginal —el avance más débil en 20 meses— en un contexto de presupuestos de clientes más ajustados, incertidumbre de política y vientos en contra ligados a aranceles.
