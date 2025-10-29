Fiserv protagonizó una de las mayores caídas en la historia reciente de Wall Street, al desplomarse un 60 % en una sola sesión bursátil. El derrumbe fue provocado por el anuncio de un recorte drástico en sus proyecciones anuales de ganancias, junto con la publicación de resultados financieros del tercer trimestre que decepcionaron profundamente al mercado.

La fintech, con sede en Milwaukee, redujo su estimación de ganancias por acción ajustada a un rango de 8,50 a 8,60 dólares, desde los 10,15 a 10,30 dólares previstos previamente. Esta corrección representa una caída cercana al 17 % en su guía de beneficios, y sorprendió incluso a los analistas más conservadores.

Un cambio de liderazgo en medio del caos

Mike Lyons, nuevo CEO de Fiserv desde febrero, explicó que tras realizar una revisión integral del negocio, se encontraron “sorpresas financieras” que evidenciaron deficiencias internas y objetivos inalcanzables bajo las estimaciones anteriores. Como parte del proceso de ajuste, Lyons anunció una reorganización en la cúpula ejecutiva, que incluyó la salida del histórico CFO Bob Hau y la incorporación de nuevos miembros al directorio. Esta movida busca recomponer la confianza del mercado tras meses de tensiones con clientes clave y una creciente presión competitiva dentro del sector de soluciones tecnológicas financieras.

Deterioro en su negocio core

El mayor impacto negativo provino de la división de servicios tecnológicos para bancos y cooperativas de crédito, donde los ingresos cayeron un 3 % interanual. Además, los márgenes operativos se contrajeron casi cinco puntos porcentuales, situándose en un 42,5 %, una señal preocupante para el mercado. Este retroceso contrastó con el buen desempeño del negocio de soluciones para comercios, legado de su fusión con First Data, que mantuvo un crecimiento constante. No obstante, la solidez de este segmento no fue suficiente para contrarrestar el debilitamiento estructural de su base institucional. La reacción de los inversores fue inmediata y severa: además del desplome accionario, los bonos corporativos de Fiserv con vencimiento en 2034 se ampliaron en 19 puntos básicos, reflejando un incremento notable en la percepción de riesgo crediticio.

Dudas sobre el futuro de Fiserv

La magnitud del ajuste ha generado desconcierto entre los analistas. Desde Jefferies calificaron la revisión como “difícil de comprender” por la profundidad del recorte y la falta de señales claras sobre cuándo se estabilizarán los márgenes operativos. Esta falta de visibilidad aumenta el escepticismo en torno a la capacidad de recuperación a corto plazo. Sin embargo, no todo está perdido. Firmas como Renaissance Investment Management destacaron que, pese al golpe, Fiserv mantiene una posición estratégica en el ecosistema fintech. Su unidad de procesamiento de pagos todavía tiene potencial para recuperar tracción, especialmente cuando se normalicen las comparaciones interanuales que hoy distorsionan la percepción de desempeño.

Por ahora, el principal desafío será reconstruir la confianza del mercado, estabilizar los márgenes y demostrar que el nuevo liderazgo está en condiciones de conducir la empresa hacia una nueva etapa de crecimiento sostenible. El riesgo reputacional, sin embargo, ya está en marcha, y su contención requerirá más que promesas.

Fuente: xStation5.