El IPSA retoma el tono alcista y vuelve a mirar sus máximos históricos

En 2025 , el IPSA acumula un alza de 54,4% , posicionándose como la bolsa con mejor desempeño de América y una de las tres mejores a nivel global.

El liderazgo del día recae en SQM-B , Sonda y CAP , confirmando flujos selectivos hacia sectores clave como minería, tecnología y commodities.

El IPSA avanza alrededor de 0,6% , retomando el sesgo alcista tras la toma de utilidades de la semana pasada y acercándose nuevamente a sus máximos históricos .

El IPSA opera hoy con un avance cercano a 0,6%, retomando el tono positivo tras la corrección de la semana pasada y acercándose nuevamente a la zona de máximos históricos alcanzada el 12 de diciembre. El movimiento refleja un mercado que vuelve a encontrar equilibrio luego de la toma de utilidades posterior al rally postelectoral, con flujos selectivos regresando a los sectores líderes del índice.

La dinámica sugiere que la corrección reciente funcionó más como una pausa técnica que como un cambio de tendencia, en un mercado que sigue mostrando apetito por riesgo, aunque con mayor discriminación entre sectores y emisores.

Liderazgo sectorial: litio, tecnología y minería

En la sesión, el desempeño está liderado por SQM-B, que sube más de 2,1%, apoyada en la fortaleza persistente del litio y en un entorno favorable para las materias primas. Este movimiento refuerza el rol estructural del litio como uno de los principales motores del mercado chileno en el actual ciclo.

Le siguen Sonda S.A., con un alza cercana a 1,9%, y CAP S.A., que avanza alrededor de 1,8%, beneficiándose tanto del mejor tono externo como del repunte sostenido del complejo minero-industrial. Este liderazgo sectorial confirma que el apetito por riesgo se mantiene activo, aunque de forma más ordenada que en semanas anteriores, con el mercado privilegiando historias con respaldo fundamental.

Un desempeño anual excepcional del mercado chileno

A nivel anual, el desempeño del IPSA sigue siendo excepcional. El índice acumula una ganancia de 54,4% en lo que va de 2025 y se encamina a cerrar el año por encima del 50%, posicionándose como la bolsa con mejor rendimiento de América y la tercera a nivel global, solo detrás del KOSPI de Corea del Sur y del TA-35 de Israel.

Este resultado combina factores locales —mayor certidumbre política, resultados corporativos sólidos y sectores exportadores favorecidos— con un contexto externo que vuelve a inclinarse hacia los activos de riesgo, tras episodios de volatilidad en meses previos.

Contexto internacional: tecnología, Asia y cobre como anclas de soporte

El telón de fondo internacional también aporta soporte al mercado chileno. El Nasdaq 100 muestra señales claras de recuperación y se encamina a borrar las pérdidas de diciembre, impulsado por un renovado apetito por acciones tecnológicas y ligadas a inteligencia artificial.

En Asia, los mercados más expuestos a esta temática, como Corea del Sur, vuelven a liderar las alzas, reforzando el sesgo constructivo para bolsas emergentes con fundamentos sólidos. En paralelo, el cobre continúa marcando máximos históricos, actuando como un ancla adicional para las acciones mineras chilenas y, por extensión, para el IPSA.

Lectura técnica del MSCI Chile: tendencia alcista, pero con resistencia cercana

Desde una lectura técnica, ECH.US mantiene una tendencia alcista bien definida en gráfico diario, con una secuencia clara de máximos y mínimos crecientes desde fines de julio. El precio se encuentra actualmente consolidando justo bajo una zona de resistencia relevante en torno a 39,6–39,8, nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci 161,8% del último impulso y con un techo previo de corto plazo.

Esta confluencia técnica explica la pausa reciente tras el rally. Una ruptura clara y sostenida sobre esa zona reforzaría el escenario de continuidad alcista, mientras que una incapacidad de superarla podría dar paso a una consolidación lateral sin dañar la estructura positiva de fondo.

Fuente: xStation5.

