Netflix refinancia parte de su préstamo puente y refuerza su oferta por Warner Bros. Discovery

La operación, que valora activos de estudio y streaming de Warner en 82.700 millones , enfrenta presión competitiva (oferta hostil de Paramount Skydance ) y obstáculos regulatorios y políticos .

La compañía estructuró una línea de crédito rotativa de 5.000 millones y dos préstamos a plazo de 10.000 millones con desembolso diferido, dejando 34.000 millones para sindicación .

Netflix refinanció parte de un préstamo puente de 59.000 millones de dólares con deuda más barata y de mayor plazo para fortalecer su oferta por Warner Bros. Discovery .

Qué hizo Netflix y por qué importa

Netflix Inc. refinanció parte de su préstamo puente de 59.000 millones de dólares mediante deuda con mejores condiciones —más barata y con vencimientos más largos— para reforzar el paquete financiero de su oferta por Warner Bros. Discovery Inc.. Según un documento presentado el lunes, Netflix obtuvo una línea de crédito rotativa por 5.000 millones de dólares y dos préstamos a plazo con desembolso diferido por 10.000 millones de dólares cada uno. Tras esta operación, todavía quedan 34.000 millones de dólares por sindicar.

Valoración, oferta rival y postura de Warner

A comienzos de diciembre, Netflix alcanzó un acuerdo que valora los estudios y los activos de streaming de Warner Bros. en 82.700 millones de dólares. Luego, Paramount Skydance Corp. lanzó una oferta hostil por la totalidad de Warner Bros., desatando una guerra de ofertas que podría reconfigurar la industria del entretenimiento. Estas ofertas implican acuerdos de deuda multimillonarios, entre los mayores de la última década.

La semana pasada, Warner Bros. recomendó a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount y mantener el acuerdo original con Netflix. Warner calificó la propuesta rival —que incluye 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda— como «inferior e insuficiente» y sostuvo que la financiación era demasiado arriesgada.

Riesgos regulatorios y presión política

Aunque Netflix cuenta con el apoyo de la junta de Warner Bros., enfrenta obstáculos regulatorios y políticos para concretar la adquisición. La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) describió la oferta como una “pesadilla antimonopolio”. En paralelo, Netflix ha tomado medidas para tranquilizar a su personal, asegurando que la operación no implicará el cierre de estudios.

Préstamos puente: cómo funcionan y quién los puso

Los préstamos puente cubren déficits de financiación inmediata y son habituales en procesos de compra: suelen reemplazarse semanas o meses después por deuda más permanente y económica, a menudo distribuida entre más prestamistas. Además, permiten a los bancos construir relaciones comerciales para futuros mandatos mejor remunerados; con la reciente calma en mercados crediticios, la competencia bancaria ha sido intensa por las pocas operaciones que se han materializado.

Entre los bancos que proporcionaron a Netflix el préstamo puente sin garantía están Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc.

Fuente: xStation 5

Vencimientos y próximos pasos de financiación

La nueva deuda anunciada el lunes vence en plazos escalonados. Si la adquisición avanza, la línea de crédito revolvente vencerá en 2030 o tres años después de la formalización de la operación (lo que ocurra primero). Los préstamos a plazo con desembolso diferido vencen a dos y tres años, respectivamente.

Es probable que Netflix recurra a los mercados de capital para reducir aún más su línea puente y extender vencimientos. En ese escenario, el mercado espera una emisión con grado de inversión, dado que Netflix tiene calificación A3 en Moody’s Ratings y A en S&P Global Ratings. La compañía dependió del mercado de bonos basura en sus primeros años, pero accedió a financiación más barata cuando se consolidó como blue chip en 2023.