Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido

Índices globales suben: Wall Street y Europa mantienen el optimismo pese a riesgos

Los mercados bursátiles internacionales cerraron la jornada con un tono positivo, destacando el apetito por el riesgo en EE. UU. y la resiliencia de la economía europea. A pesar de la incertidumbre en torno a un posible cierre gubernamental en Estados Unidos, los inversores mantienen la confianza en que no habrá un impacto significativo sobre el crecimiento económico.

Wall Street: apetito por el riesgo con liderazgo del Russell 2000

En la bolsa estadounidense , el Russell 2000 lideró las alzas, mostrando un fuerte interés en activos de mayor riesgo, aunque todavía sigue infracapitalizado.

, el lideró las alzas, mostrando un fuerte interés en activos de mayor riesgo, aunque todavía sigue infracapitalizado. No obstante, no todas las compañías compartieron el mismo impulso. Palantir registró una caída cercana al 5% tras reportes de problemas con prototipos, generando dudas en los inversores.

Europa: crecimiento y máximos históricos en el FTSE 100

En las bolsas europeas , la tendencia positiva se mantuvo en la mayoría de los índices, con el FTSE 100 alcanzando un nuevo máximo histórico . Sin embargo, algunos mercados como el WIG y el DAX retrocedieron un 0,3%.

, la tendencia positiva se mantuvo en la mayoría de los índices, con el alcanzando un . Sin embargo, algunos mercados como el y el retrocedieron un 0,3%. Los PMI de servicios en Europa decepcionaron ligeramente, aunque se mantienen sobre niveles de neutralidad, lo que refuerza la expectativa de un aterrizaje suave de la economía. En contraste, los PMI manufactureros de la eurozona mostraron un deterioro mayor al previsto, reflejando debilidad en la producción industrial.

China: señales de inversión en EE. UU.

Desde China se conocieron señales de disposición a realizar inversiones masivas en Estados Unidos, como parte de un acuerdo más amplio que incluiría cierta relajación de restricciones comerciales.

Economía estadounidense: PMI e ISM con señales mixtas

El PMI de servicios en EE. UU. confirmó la fortaleza del sector, mientras que los datos del ISM resultaron más débiles de lo esperado, generando cierta cautela entre los analistas.

Materias primas: cobre y metales preciosos en ascenso

En el mercado de materias primas , el cobre mantuvo su fuerte tendencia alcista , con un alza superior al 2% que lo acerca a máximos históricos . Los inversores interpretan este movimiento como una señal de recuperación de la demanda.

, el mantuvo su , con un alza superior al 2% que lo acerca a . Los inversores interpretan este movimiento como una señal de recuperación de la demanda. Los metales preciosos continuaron su racha positiva: platino y plata subieron alrededor de un 2%.

continuaron su racha positiva: y subieron alrededor de un 2%. En el mercado agrícola, el cacao retrocedió más de un 4% por exceso de oferta, mientras que el café avanzó un 2%.

Criptomonedas: Binance Coin y Bitcoin al alza

El sentimiento positivo también se trasladó a las criptomonedas, donde los inversores reforzaron su exposición en activos digitales. Binance Coin lideró con un alza superior al 5%, mientras que Bitcoin subió un 2%, acercándose nuevamente a sus máximos históricos.

Divisas: debilidad del dólar y del yen

En el mercado de divisas, tanto el dólar como el yen japonés se debilitaron, mientras que la libra esterlina mostró un mejor desempeño, destacando frente a las principales monedas.