Fuerte aumento en las reservas de crudo en EE. UU.

Datos clave:

Inventarios de crudo: +3,94 mb (pronóstico: -1 mb; previo: +2,42 mb)

Gasolina: +1,48 mb (pronóstico: -0,2 mb; previo: -3,8 mb)

Destilados: +4,72 mb (pronóstico: +0,1 mb; previo: +1,88 mb)

Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), los inventarios de crudo aumentaron la semana pasada en 3,94 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1 millón de barriles (en la semana anterior se había registrado un alza de 2,42 millones de barriles).

Los inventarios de gasolina subieron 1,48 millones de barriles, cuando el mercado esperaba una disminución de 0,2 millones de barriles (la semana anterior se había registrado una caída de 3,8 millones de barriles).

Por su parte, los inventarios de destilados aumentaron 4,72 millones de barriles, superando ampliamente las previsiones de un ligero incremento de 0,1 millones de barriles (la semana anterior habían subido 1,88 millones de barriles).

Fuente: xStation5