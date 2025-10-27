GameStop 2025: El regreso del rey de las acciones meme

El interés en corto permanece alto (≈15 %), dejando abierta la puerta a una posible nueva compresión de posiciones (short squeeze).

Las acciones GameStop repuntaron más del 30 % en octubre 2025 gracias a sólidos resultados del segundo trimestre y la participación del icónico Roaring Kitty.

Repunte en octubre: ¿Qué impulsó el precio de GameStop?

Las acciones de GME subieron por encima de los $27 en octubre de 2025, recuperándose desde un mínimo de 52 semanas de $20,30. Este movimiento fue impulsado por tres factores clave: los resultados financieros positivos del segundo trimestre, el regreso de Roaring Kitty, y el renovado interés de inversores minoristas en redes sociales.

La compañía también ejecutó una división de acciones de 11 por 10, haciendo sus acciones más accesibles, y entregó warrants con precio de ejercicio de $32, lo que generó expectativas de valorización adicional. Este tipo de acciones corporativas suelen captar la atención de traders especulativos.

Resultados del segundo trimestre 2025: una sorpresa positiva

GameStop reportó ingresos de $972,2 millones, lo que representa un crecimiento del 21,8 % interanual. Superó las estimaciones de los analistas, que proyectaban ingresos por debajo de los $830 millones.

El beneficio neto ascendió a $168,6 millones, y el beneficio operativo fue de $66,4 millones, en contraste con una pérdida de $22 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias por acción (BPA) llegaron a $0,25, superando ampliamente los $0,16 esperados.

Además, el primer trimestre de 2025 también mostró mejorías, con ingresos de $732,4 millones y un beneficio neto de $44,8 millones, comparado con una pérdida de $32,3 millones en el mismo período de 2024.

Roaring Kitty reaparece con una millonaria inversión

Keith Gill, conocido como Roaring Kitty, anunció una posición de $115,7 millones en acciones de GME y $65,7 millones en opciones de compra con vencimiento en junio de 2026. Esta revelación generó una ola de entusiasmo en las comunidades de trading online y provocó un alza inmediata de más del 5 % en el precio de la acción.

Su retorno reavivó la narrativa de las acciones meme y recordó los eventos de 2021, cuando Gill se convirtió en el rostro del movimiento que desafió a los grandes fondos de cobertura mediante la presión compradora coordinada.

Posición técnica de GME: niveles a vigilar

Desde el punto de vista técnico, GME cotiza por encima de sus medias móviles clave. La de 50 días se sitúa en $23,90, y la de 200 días en $25,20. El RSI ronda los 64 puntos, acercándose a la zona de sobrecompra pero sin señales extremas aún.

Los niveles de soporte se encuentran en $25 y el mínimo de 52 semanas en $20,30. En tanto, las resistencias clave están en $28 y el máximo anual de $35,81.

Warrants y estrategia financiera

GameStop distribuyó warrants a razón de uno por cada 10 acciones, con precio de ejercicio de $32 y vencimiento en octubre de 2026. Esto abre la puerta a una posible futura emisión de acciones si se ejercen los warrants, permitiendo a la empresa recaudar capital adicional.

Además, la compañía presentó ante la SEC un registro de plataforma mixta, que le permite emitir nuevas acciones, deuda o más warrants si lo considera necesario.

Fortaleza financiera: caja sólida y bajo apalancamiento

GameStop cuenta con una caja robusta de $8.700 millones en efectivo y valores negociables, incluidos $529 millones en Bitcoin. La empresa mantiene un ratio de liquidez de 11,4 y un endeudamiento muy bajo (0,80), lo que le otorga gran flexibilidad para nuevas inversiones o adquisiciones.

La compañía también ha redirigido su enfoque hacia productos de alto margen, como artículos de colección y cultura pop, que ahora superan en ingresos a los videojuegos tradicionales.

¿Una nueva oportunidad o más volatilidad?

El interés en corto sigue elevado: cerca de 66,8 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 15 % del capital flotante. Esta condición, sumada al renovado entusiasmo minorista, mantiene viva la posibilidad de un nuevo short squeeze.

Sin embargo, el consenso de analistas es mayoritariamente negativo. La recomendación media es de venta, y el precio objetivo promedio ronda los $13,50, lo que refleja desconfianza en la sostenibilidad de este repunte.

Conclusión: ¿vale la pena seguir a Roaring Kitty?

GameStop vuelve al radar con una historia potente que mezcla fundamentales en recuperación, sentimiento especulativo y una comunidad minorista activa. El retorno de Roaring Kitty, sumado a los resultados financieros positivos, le devuelve el protagonismo al llamado "rey de las acciones meme".

No obstante, se trata de un activo altamente volátil y con riesgos estructurales. Quienes decidan participar deben hacerlo con una gestión de riesgo adecuada y sin perder de vista la posibilidad de correcciones bruscas.