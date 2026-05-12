GameStop ve rechazada su oferta de 56.000 millones por eBay

eBay (EBAY.US) rechazó este martes la oferta de adquisición de GameStop (GME.US) por 56.000 millones de dólares, describiéndola como "ni creíble ni atractiva" en una carta firmada por su presidente Paul Pressler dirigida al CEO de GameStop, Ryan Cohen.

Las acciones de eBay suben +1.5% en la sesión mientras que GameStop cae -2.3%, y el precio de la acción de eBay en torno a los 107 dólares sigue muy lejos de los 125 que Cohen ofreció, señal de que el mercado no cree que la operación prospere. Lo que queda abierto es si Cohen escala la presión hacia los accionistas de eBay en lo que podría convertirse en una batalla hostil de más de un año.

Por qué eBay dijo no

El directorio de eBay enumeró cuatro razones para el rechazo, la primera y más determinante es la incertidumbre sobre el financiamiento, la piedra angular del acuerdo era una carta de TD Bank declarándose altamente confiado en levantar 20.000 millones de dólares, pero ese documento no es vinculante y descansa en la asunción de que la empresa combinada mantendría una calificación de grado de inversión por al menos dos de las tres grandes agencias. Moody's ya calificó la operación como negativo para el crédito, advirtiendo que elevaría la deuda de eBay de 7.000 a 31.000 millones, eBay no cree que la empresa resultante alcanzaría ese grado de inversión.

Otro punto para el rechazo son los riesgos operativos de integrar una empresa de comercio electrónico con 136 millones de usuarios y 11.600 millones en ingresos anuales con una cadena minorista de videojuegos con 1.600 tiendas físicas y 3.600 millones en ventas. Además, los incentivos ejecutivos de Cohen, que en enero de 2026 recibió opciones sobre más de 171 millones de acciones de GameStop condicionadas a que la capitalización de la compañía alcance los 100.000 millones de dólares, un alineamiento de intereses que el directorio de eBay considera más favorable para Cohen que para los accionistas de la empresa resultante. Por último, hay dudas sobre la gobernanza de GameStop y la capacidad de Cohen de dirigir una empresa de esa escala mejor que la gestión actual.

Lo que hace inviable la operación

GameStop vale aproximadamente 10.000 millones de dólares en el mercado e intentó adquirir una empresa de 28.000 a 30.000 millones financiando el 35% de la operación con deuda nueva. Esa estructura implica un apalancamiento que en condiciones normales sería difícil de sostener, pero en el contexto actual de tasas en 3.50-3.75% y un IPC de 3.8% que aleja cualquier recorte de la Fed, el costo de esa deuda es aún más oneroso. Las probabilidades de que eBay aceptara la oferta eran remotas.

Fuente: xStation5.

Michael Burry, inversor conocido por sus apuestas contrarian, vendió toda su posición en GameStop específicamente por las preocupaciones sobre el nivel de deuda requerido para la operación, una señal que no pasó desapercibida en el mercado. Que la acción de eBay cotice un 14% por debajo del precio ofrecido de 125 dólares mientras sube en la sesión tras el rechazo dice todo sobre lo que el mercado piensa de la operación.

Lo que viene para GameStop

El rechazo del directorio no cierra formalmente el proceso, Cohen, CEO de GameStop, declaró la semana pasada que llevaría su propuesta directamente a los accionistas si el directorio decía que no, en lo que se conoce como una oferta hostil. Para activar una reunión especial de accionistas necesitaría el apoyo del 20% de los tenedores de eBay. Si lo consiguiera, los accionistas podrían votar para reemplazar miembros del directorio, un proceso que en condiciones normales tomaría más de un año.

Morgan Stanley señaló que incluso si Cohen mejora la oferta, es bastante posible que el directorio la rechace mientras subsistan las preguntas sobre el financiamiento. GameStop también anunció en una presentación regulatoria el lunes que busca más que duplicar el número de acciones que está autorizado a emitir, lo que podría generar capital adicional para financiar adquisiciones pero diluiría significativamente a los accionistas actuales. La pregunta que define el siguiente capítulo es si Cohen tiene la base de apoyo entre los inversores de eBay para sostener una batalla hostil, o si el mercado ha cerrado definitivamente la discusión.