Gas natural: Europa cotiza el riesgo directo mientras EE.UU. ajusta por impacto indirecto

En los mercados energéticos hay momentos en los que el petróleo concentra toda la atención, pero no necesariamente es el activo que mejor refleja el verdadero nivel de tensión. En episodios como el actual, el gas natural suele actuar como un termómetro más preciso del riesgo sistémico, especialmente cuando las tensiones geopolíticas afectan directamente a infraestructuras críticas. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, con el gas europeo pasando al centro del escenario tras los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

La escalada reciente ha elevado la prima de riesgo general del complejo energético y ha tocado puntos extremadamente sensibles del sistema global de gas. Los daños en torno a Ras Laffan, en Qatar, el mayor complejo mundial de gas natural licuado, tras la represalia iraní al ataque israelí sobre South Pars, han cambiado por completo la percepción del mercado. A esto se suma el impacto sobre el tráfico marítimo, con incidentes en buques cerca del Estrecho de Ormuz, lo que incrementa la preocupación sobre rutas de exportación, logística y continuidad del suministro.

Europa sigue siendo el eslabón más vulnerable

La respuesta del mercado europeo ha sido inmediata y contundente. El TTF, referencia clave del gas en Europa, llegó a dispararse más de un 30% en la apertura, alcanzando niveles no vistos en esta fase del conflicto. El precio superó momentáneamente los 70 euros por MWh, antes de moderarse parcialmente, aunque manteniéndose muy por encima de los niveles previos al estallido de la crisis.

Este movimiento refleja algo más profundo que una simple reacción especulativa. Europa sigue siendo estructuralmente vulnerable a cualquier disrupción en el flujo global de GNL, y el mercado es consciente de ello. Cuando el gas europeo se tensiona, no solo sube una materia prima: aumentan los costes industriales, se presionan los márgenes empresariales, se complica el panorama inflacionario y se reduce el margen de actuación de los bancos centrales. El gas, en este contexto, actúa como un canal directo de transmisión del riesgo económico.

Menor impacto directo para Henry Hub, pero una señal que no debe ignorarse

En contraste, el Henry Hub, referencia del gas natural en Estados Unidos y subyacente del CFD de NATGAS en XTB, ha mostrado una reacción más contenida. El precio también ha subido, pero con menor intensidad, reflejando la distinta estructura del mercado estadounidense, que depende en mayor medida de su producción doméstica y presenta menor exposición directa a los cuellos de botella del comercio internacional de GNL.

En términos prácticos, ambos mercados están reaccionando al mismo evento, pero desde posiciones diferentes. Europa responde como un sistema expuesto directamente al riesgo de interrupción, mientras que Estados Unidos observa el escenario desde una posición relativamente más protegida. Esto explica por qué el TTF reacciona con mayor violencia, mientras que el Henry Hub incorpora el riesgo de forma más gradual.

Sin embargo, esto no resta relevancia al comportamiento del mercado estadounidense. Precisamente por su carácter más “filtrado”, el Henry Hub se convierte en una referencia útil para evaluar si el movimiento responde únicamente a un shock inicial o si empieza a consolidarse una tendencia más sostenida.

El nivel que define el sesgo de corto plazo



Fuente: xStation

Desde el punto de vista técnico, el nivel de 3,09 en el Henry Hub adquiere una importancia clave. Este nivel ya ha sido superado, por lo que el foco del análisis cambia y ya no se trata de evaluar una ruptura, también de observar si el precio es capaz de sostenerse por encima de esa zona.

Mientras el gas natural estadounidense se mantenga sobre 3,09, el mercado puede interpretar este nivel como un soporte de validación. En ese escenario, la subida dejaría de parecer un simple impulso reactivo y comenzaría a reflejar una estructura más consistente, en la que la prima geopolítica se mantiene, aunque de forma más moderada que en Europa. Este comportamiento encaja con lo que se observa en el resto del complejo energético. El Brent ha llegado a tocar niveles cercanos a los 114 dólares, mientras que productos refinados como el heating oil en Estados Unidos han alcanzado máximos de más de 40 meses. Esto indica que el ajuste no es puntual ni aislado, sino parte de una reacción más amplia ante el riesgo de disrupciones adicionales en el Golfo.

Energía en tensión

El movimiento del mercado no responde a un único titular, sino a la acumulación de factores que, en conjunto, han elevado significativamente la percepción de riesgo. El ataque israelí sobre South Pars, la respuesta iraní con daños en Ras Laffan, los incidentes en rutas marítimas clave y la retórica política han configurado un escenario en el que el mercado está descontando la incertidumbre provocada y el riesgo operativo sobre infraestructuras energéticas críticas.

Por ello, el comportamiento del gas natural ofrece una lectura especialmente relevante. Europa está cotizando el impacto directo de ese riesgo, mientras que Estados Unidos refleja el contagio de forma más gradual. En este contexto, el nivel de 3,09 en el Henry Hub se convierte en una referencia clara: mientras el precio se mantenga por encima, el sesgo seguirá siendo constructivo y cualquier retroceso podría interpretarse como una fase de consolidación más que como un cambio de tendencia.

El mercado energético ha dejado de mirar únicamente al petróleo y ahora también observa con atención la tubería. Y cuando el gas empieza a moverse con esta intensidad, el mensaje suele ser claro pues el riesgo ya no es solo teórico y empieza a ser tangible.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.