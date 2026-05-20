¿Eficiencia de la IA? Meta anuncia recortes de empleo mientras dispara su gasto en inteligencia artificial

Meta (META.US) comenzó a notificar despidos a miles de empleados en una nueva reestructuración global que vuelve a poner en primer plano una de las preguntas más complejas del sector tecnológico, cuánto de la llamada eficiencia de la IA responde realmente a productividad y cuánto refleja una reasignación agresiva de costos hacia la carrera por infraestructura y modelos.

La empresa inició el recorte de aproximadamente 8.000 puestos, cerca de 10% de su fuerza laboral, al mismo tiempo que acelera su inversión en inteligencia artificial y reorganiza equipos internos. En paralelo, la compañía trasladó a unos 7.000 trabajadores hacia nuevas iniciativas centradas en IA, entre ellas productos, agentes y flujos de trabajo vinculados al nuevo enfoque de la firma. Meta está redibujando su estructura para adaptarse a una etapa donde el desarrollo de IA es el eje central del negocio.

La noticia no es solo el despido

El recorte de plantilla por sí solo ya tiene un peso material, sin embargo, la lectura de mercado cambia de escala cuando se lo pone junto al tamaño del desembolso comprometido. Según la información conocida, Meta se comprometió a gastar más de US$100.000 millones en capital vinculado a IA este año y las proyecciones de gasto podrían alcanzar US$145.000 millones. Bajo esa referencia, los ahorros derivados de la reducción de personal lucen relativamente menores. Evercore estima que estos despidos generarían cerca de US$3.000 millones en ahorro, una cifra relevante desde el punto de vista operativo, pero muy limitada frente al volumen de inversión que la empresa está dirigiendo hacia infraestructura.

Ese contraste es lo que vuelve más interesante la historia, pues Meta presenta el ajuste como un paso para operar con estructuras más planas, equipos más pequeños y mayor capacidad de ejecución. La lógica corporativa es entendible en un entorno donde las grandes tecnológicas compiten por velocidad de desarrollo, monetización de modelos y liderazgo en asistentes inteligentes. Pero desde el punto de vista financiero, la reducción de costos laborales no cambia por sí sola la ecuación de gasto, lo que hace es liberar algo más de margen para sostener una expansión de capital mucho más exigente.

Mark Zuckerberg está redefiniendo la estructura de Meta alrededor de la IA

El mensaje estratégico de Mark Zuckerberg ha sido consistente, la IA es la prioridad más alta de la empresa y la compañía quiere avanzar hacia lo que denomina superinteligencia aplicada a productos y asistentes. En esa dirección, el grupo lanzó recientemente el primer gran modelo de lenguaje de sus Superintelligence Labs, llamado Muse Spark, y viene rediseñando procesos internos para incorporar más automatización en programación, productos y organización del trabajo.

Ese giro tiene varias consecuencias, la primera es estructural, una vez que Meta deja de administrar su plantilla bajo una lógica expansiva tradicional y pasa a ordenar recursos en función de velocidad, automatización y foco. La segunda es cultural, porque cuando una empresa comunica que va a operar con equipos más reducidos y mayor apoyo en agentes de IA, la señal que recibe el trabajador cambia. El mensaje gira en torno a eficiencia junto al reemplazo potencial, presión por productividad y nuevas jerarquías de valor dentro de la organización.

No sorprende, entonces, que la reacción interna haya sido tensa, Bloomberg reporta frustración y ansiedad dentro de la compañía, además de resistencia en torno al uso de datos internos para entrenar herramientas de IA y monitorear flujos de trabajo. Para una firma que compite por talento de ingeniería y producto, ese frente puede volverse tan importante como la eficiencia contable de corto plazo.

¿Esta eficiencia realmente paga?

Desde una perspectiva bursátil, el punto no es si Meta puede recortar costos, puede hacerlo, y ya lo está haciendo. Lo que hay que cuestionarse es si esa eficiencia laboral se traducirá en una mejora suficiente de productividad, monetización y retorno sobre capital como para justificar el tamaño de la inversión en IA.

Ese punto importa porque el mercado suele tolerar grandes desembolsos cuando existe visibilidad de retorno. En Meta, la apuesta todavía está en construcción, la empresa mostró resultados sólidos en el primer trimestre, con crecimiento de ingresos y utilidad por acción fuerte, pero el desafío ya no pasa solo por la fortaleza del negocio publicitario. Pasa por demostrar que su gasto en IA no es solo defensivo frente a Google, OpenAI y Anthropic, pero que puede generar nuevas líneas de negocio y ventajas operativas sostenibles.

Por ahora, lo que se observa es una compañía que sacrifica empleo para financiar velocidad, capacidad computacional y reorganización interna. La llamada eficiencia de la IA no está llegando al mercado laboral como una mejora neutra del proceso productivo, está llegando como una reasignación fuerte del capital humano hacia funciones consideradas estratégicas y una eliminación directa de roles en áreas donde la empresa cree que puede hacer más con menos.

Fuente: xStation5.