Gas natural retrocede más de 7%

Los precios del gas natural están atravesando una corrección dinámica, retrocediendo desde los máximos de la semana pasada en USD 5,5/MMBTU y poniendo a prueba un soporte clave en torno a USD 4,3. Lo relevante es que el sesgo bajista persistió incluso tras la publicación de un informe alcista por parte de la EIA.
Conclusiones clave:
-
El mercado ignora los datos históricos:
El reporte de la EIA mostró una caída masiva en los inventarios de -177 bcf (frente a la previsión de -166 bcf y la lectura previa de -12 bcf). Aunque esto refleja el frío inusual de inicios de diciembre (el más intenso desde 2017), el mercado ya está descontando el futuro, no el pasado. La reacción bajista frente a un dato tan sólido evidencia una demanda especulativa débil.
-
Cambio en el frente meteorológico:
El principal catalizador de la venta masiva es la actualización de los modelos meteorológicos (NOAA). Los pronósticos para la segunda mitad de diciembre anticipan la llegada de una ola de calor que avanzará de oeste a este en EE. UU., lo que reducirá drásticamente los heating degree days (HDD) durante el periodo crítico.
Fuentes: NOAA
-
La oferta sigue siendo un obstáculo:
La producción récord de gas en EE. UU. establece un techo para el crecimiento una vez que disminuya la presión meteorológica.
-
Situación técnica:
El precio está poniendo a prueba el soporte en USD 4,3/MMBTU, coincidiendo con la media móvil exponencial de 50 días, un nivel que el mercado no testeaba desde el 20 de octubre. Sin embargo, el indicador RSI de 14 días no sugiere que el instrumento esté en zona de sobreventa.
Fuente: xStation
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?
El peso mexicano se fortalece y roza ya las 18 unidades por dólar al cierre del año
Las tecnológicas caen en bolsa
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.