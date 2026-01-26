Gas Natural se dispara un 40% tras la ola polar y el colapso de la oferta provoca un caos energético

El mercado de Gas Natural (NATGAS) atraviesa una de las semanas más volátiles desde 2022. Una tormenta ártica en el medio oeste y noreste de los Estados Unidos ha provocado una fluctuación considerable en la estructura de precios. Mientras las temperaturas se sitúan un promedio de 15°F (9°C) por debajo de la norma estacional, disparando la demanda de calefacción, la oferta física ha colapsado. Según datos de LSEG, la producción de gas seco ha caído un 12% debido a los congelamientos de fluidos en las tuberías, paralizando la extracción en cuencas críticas como Permian (Texas) y los Apalaches.

Se espera que la demanda doméstica alcance esta semana los 156 mil millones de pies cúbicos diarios (bcfd), muy por encima del promedio de cinco años (137 bcfd), mientras que la producción ha caído a 108,4 bcfd. Esta escasez física ha provocado que el contrato de futuros con vencimiento inmediato (febrero) suba un 40%, superando los $7,38, un nivel no visto desde diciembre de 2022. La tensión es aún mayor en el mercado al contado, donde la urgencia por asegurar moléculas reales llevó al centro de referencia Henry Hub (Luisiana) a cotizar en $53, mientras que en nudos críticos del noreste, como Iroquois Zone 2, los precios alcanzaron la cifra de $200 por millón de BTU.

Dado que EE. UU. es ahora el mayor exportador mundial de GNL, los problemas en las plantas de licuefacción (que reciben menos gas por la tormenta) han afectado a Europa. El índice TTF subió un 38% este mes ante el temor de una reducción de cargamentos, agravado por inventarios europeos que se encuentran al 48% de su capacidad, muy por debajo del 58% del año anterior.

El movimiento actual es crítico por una baja liquidez técnica. El interés abierto del contrato de febrero es inferior a 25.000 contratos, frente a los 340.000 del contrato de marzo, lo que ha facilitado un aumento de posiciones masivas cortas (short squeeze) antes del vencimiento del miércoles. Existe una masiva backwardation (el precio actual es mucho más caro que el futuro). El gráfico a continuación corresponde al contrato de Marzo (CFD), que cotiza en torno a los $3,79 - $3,88. Aunque alcista, este instrumento no refleja la presión del vencimiento inmediato, sugiriendo que el mercado ve este evento como un shock temporal similar a la tormenta Uri de 2021, y no como un cambio estructural a largo plazo.

Análisis Técnico

A pesar de los precios récord en el mercado físico, la acción del precio muestra un escenario de cautela. Actualmente, el Gas Natural oscila en torno a los 3,780 dólares, un nivel que viene acompañado de un impulso de 45,4 puntos en el RSI, lectura que denota una falta de apoyo real por parte de la fuerza compradora para mantener el aumento sostenido. Esta debilidad estructural se ve reforzada por la posición de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 50 y 200 periodos, las cuales oscilan levemente por encima del precio de negociación actual, actuando como una resistencia dinámica difícil de penetrar en el corto plazo.

En este contexto, si la acción del precio no logra perforar estas barreras móviles y se produce un rebote técnico a la baja, la atención de los operadores se desplazará inmediatamente hacia el soporte crítico de los 2,889 dólares. La ruptura de este punto pivote histórico no solo invalidaría la prima de riesgo climático actual, sino que probablemente confirmaría un cambio en el sesgo de la tendencia hacia un escenario bajista. Por el momento, las fluctuaciones seguirán siendo eminentemente especulativas, dictadas por la volatilidad de los pronósticos meteorológicos más que por una acumulación técnica sólida.



Nota al inversionista: Es vital distinguir la divergencia de precios actual. Mientras se destaca un precio superior a los $7,30 en el contrato que vence este miércoles (Febrero), el gráfico analizado corresponde al contrato de futuros de Marzo (actualmente en la zona de $3,78). Esta diferencia se debe al proceso de rollover o traspaso de liquidez habitual. El mercado está descontando que la crisis de oferta actual es un evento climático transitorio que no impactará con la misma magnitud a los entregables del próximo mes.



Fuente: xStation5

__________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí