Glencore liderará nueva fundición de cobre en Chile tras ser seleccionada por Codelco

La construcción comenzaría en 2030 , con operaciones proyectadas para 2032–2033 , mientras Glencore realiza un estudio de prefactibilidad a entregarse en mayo.

El proyecto responde a objetivos estratégicos de ambas empresas en el contexto de la transición energética y la creciente necesidad global de cadena de suministro para baterías .

Glencore fue seleccionada por Codelco para diseñar y posiblemente construir una nueva fundición de cobre en Chile, con capacidad de hasta 1,5 millones de toneladas métricas al año .

La multinacional suiza Glencore Plc fue elegida por Codelco para diseñar —y potencialmente desarrollar— una nueva fundición de cobre en Chile, en un momento en que el metal se vuelve clave para la electrificación global y se prevé escasez en los próximos años. El anuncio marca un paso relevante en la estrategia de ambas compañías para fortalecer su participación en la cadena de valor del cobre.

De acuerdo con Codelco, Glencore fue seleccionada como el "postor preferido" para un proyecto que podría procesar hasta 1,5 millones de toneladas métricas anuales, de las cuales la minera estatal podría suministrar cerca de la mitad.

Una alianza estratégica en medio de un mercado desafiante

El proyecto se alinea con los planes del CEO de Glencore, Gary Nagle, quien busca casi duplicar la producción de cobre de la compañía. Glencore ya opera una fundición en Chile —el mayor productor mundial de este metal— y una nueva instalación permitiría implementar tecnologías más limpias y eficientes.

Sin embargo, el contexto actual presenta desafíos:

Factores que complican nuevas fundiciones hoy

Abundante capacidad de fundición en China

Interrupciones recientes en minas de cobre

Caída histórica en tarifas de procesamiento

A pesar de ello, existen factores estratégicos que justifican avanzar:

Motivaciones geopolíticas y económicas

Países que buscan asegurar su inserción en la cadena de suministro de baterías

Necesidad de Chile de reducir exportación de concentrados , que contienen solo ~30% de metal

La última fundición construida en Chile data de hace 30 años

Enami también evalúa levantar una nueva planta en Paipote

Recuadro: Por qué Chile necesita más capacidad de fundición

Exportar concentrados implica mayores residuos, menor valor agregado y mayor carga logística. Más fundiciones locales permitirían capturar más riqueza, reducir emisiones y mejorar la trazabilidad del cobre chileno.

Detalles del proyecto: negociaciones, plazos y ubicación

Según el memorando de entendimiento entre ambas empresas:

Codelco negociará con Glencore un contrato para suministrar hasta 800.000 toneladas métricas anuales de cobre semiprocesado.

La planta estaría ubicada en la Región de Antofagasta .

Glencore deberá realizar un estudio de prefactibilidad , cuyo informe final se presentará a finales de mayo .

Tras ello, Codelco decidirá si avanza o no con la propuesta.

Cronograma estimado

2030: inicio de construcción

2032–2033: inicio de operaciones

El largo horizonte temporal responde a la magnitud del proyecto y a la expectativa de que el mercado del cobre podría entrar en una nueva fase hacia finales de la década.

Lectura estratégica: un proyecto que mira más allá del ciclo actual

Aunque hoy la construcción de nuevas fundiciones parece poco rentable, la apuesta está en el mediano y largo plazo. Con la electrificación global acelerándose y una demanda creciente desde los sectores de energía, transporte y almacenamiento, la presión sobre el cobre será cada vez mayor.

Para Glencore y Codelco, esta fundición se perfila como un activo estratégico para capturar valor en un mercado donde la competencia por el metal refinado será intensa.