Golpe en Venezuela impulsa a acciones de defensa europeas

Airbus supera su plan de entregas : la compañía entregó 793 aeronaves en 2025 , pese a los problemas previos con el modelo A320 ; las acciones registran un alza del 2,2% .

Las empresas europeas de defensa se encarecen : los inversionistas reaccionan al aumento de las tensiones tras los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela.

ASML marca nuevos récords : las acciones suben un 4,5% después de que Bernstein elevara su recomendación y gracias a sólidas previsiones para el mercado de DRAM .

Petróleo estable tras los eventos en Venezuela : el mercado identifica una posible oportunidad de aumento de la oferta, aunque solo en un horizonte de muy largo plazo.

Las reacciones iniciales del mercado tras los acontecimientos del fin de semana en Venezuela pueden resultar algo sorprendentes. Al inicio de la jornada, el petróleo crudo registró una leve caída, para luego recuperar terreno frente a los precios de cierre del viernes. Esto podría indicar que el mercado percibe una mayor probabilidad de aumento de la actividad en los campos petroleros venezolanos y, en consecuencia, una eventual expansión de la oferta global de crudo, aunque solo en un horizonte de muy largo plazo. Conviene recordar que Venezuela produce principalmente crudo pesado, casi bituminoso, muy distinto al extraído en Arabia Saudita, por ejemplo. Su extracción es costosa y requiere tecnología avanzada de refinación y transporte por oleoductos. Las leves caídas observadas sugieren que el mercado ve una oportunidad para un desarrollo lento y de largo plazo del sector petrolero venezolano con apoyo de capital estadounidense, aunque este proceso aún tardaría bastante tiempo en materializarse.

En el mercado bursátil, en cambio, el sentimiento es claramente positivo. Las plazas europeas avanzan en promedio un 0,65%, lideradas por el Euro Stoxx 50. Los sectores minero y tecnológico muestran un desempeño especialmente sólido, mientras que el sector energético presenta debilidad, con las acciones de las principales compañías mayoritariamente a la baja. Los inversionistas esperan ahora la reacción de los mercados estadounidenses a partir de las 15:30 horas.

El DAX alemán (mercado cash) sube cerca de un 0,65%, mientras que el CAC 40 francés avanza un 0,12% y el FTSE 100 británico registra un alza del 0,24%. El mercado alemán está impulsado principalmente por la fuerte valorización de las acciones de Rheinmetall (RHM.DE).

Cotizaciones actuales de los principales contratos. Fuente: xStation

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general

Fuente: xStation

Al inicio de la semana, el DAX alemán avanza con fuerza y supera el principal límite superior de la amplia zona de consolidación que había contenido al índice durante 2025. Si la sesión de hoy cierra con el cuerpo de la vela intradía por encima de esta zona, podría interpretarse como una ruptura efectiva de la barrera previa, allanando el camino para nuevas alzas hacia máximos históricos (ATH). No obstante, un retroceso por debajo de esta estructura podría asemejarse al comportamiento observado anteriormente en 2025, cuando desde estos niveles se iniciaron correcciones más profundas. Desde un punto de vista técnico, y considerando las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días —que se mantienen por debajo de las cotizaciones del DAX—, la tendencia alcista de largo plazo sigue intacta.

Fuente: xStation

Noticias corporativas:

ASML (ASML.NL) registra un sólido desempeño hoy, con sus acciones subiendo hasta un 4,5%, alcanzando un máximo histórico después de que los analistas de Bernstein elevaran su recomendación a outperform desde market perform. El banco destaca el potencial de crecimiento subestimado del segmento de memorias DRAM. Bernstein considera que, aunque muchos inversionistas asocian el crecimiento de ASML principalmente a los fabricantes de chips lógicos (CPU, GPU), el próximo ciclo de inversión en DRAM y HBM (High Bandwidth Memory) podría convertirse en un fuerte motor de crecimiento para la compañía en 2026–2027, años que los analistas describen como “clave para la tecnología EUV”. Bernstein también elevó su precio objetivo para ASML desde 800 euros a 1.300 euros. La empresa publicará sus resultados trimestrales el 28 de enero, antes de la apertura del mercado.

Al igual que en Asia, las empresas europeas de defensa también registran alzas tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. Los incrementos en las cotizaciones del sector defensa son una reacción típica del mercado en contextos de mayor tensión geopolítica, y la situación en Sudamérica está actuando actualmente como un fuerte estímulo de demanda para las compañías vinculadas a la industria militar.

Fuente: xStation

Airbus (AIR.DE) superó su objetivo de entregas para 2025 al entregar 793 aeronaves, por encima de la previsión revisada de alrededor de 790, según fuentes de Bloomberg. Este resultado se logró gracias a una intensificación de las entregas en los últimos días del año, aunque los datos son preliminares y podrían estar sujetos a ajustes menores.

En diciembre, el fabricante redujo su plan anterior —cercano a 820 aeronaves— tras problemas con el modelo A320, que incluyeron la necesidad de amplias actualizaciones de software y revisiones adicionales del revestimiento del fuselaje, el cual no cumplía con los estándares técnicos. Airbus publicará las cifras finales de entregas y pedidos el 12 de enero, una vez cerrado el mercado. En la sesión de hoy, las acciones de la compañía registran un alza del 2,2%.

