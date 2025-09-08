Leer más

Google Cloud y Qualcomm refuerzan cooperación en torno a agentes de IA ⚔️

10:49 8 de septiembre de 2025
  • El objetivo es introducir inteligencia artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) en los automóviles.
  • La arquitectura híbrida combina IA en el dispositivo con la nube.
  • Mayor rapidez de salida al mercado gracias a una arquitectura de referencia optimizada.

Qualcomm Technologies y Google Cloud están ampliando su asociación para permitir a los fabricantes de automóviles desarrollar y desplegar una nueva generación de agentes de IA multimodal dentro y alrededor de los vehículos. La colaboración combina el Automotive AI Agent de Google Cloud, impulsado por los modelos Gemini, con la plataforma Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, coordinando inferencia en el dispositivo y en la nube para lograr baja latencia y capacidades profundas, continuamente actualizadas.

Los fabricantes reciben un sólido conjunto de herramientas y una arquitectura de referencia que acortan los tiempos de desarrollo, yendo más allá de simples comandos hacia experiencias conversacionales, personalizadas y con identidad de marca. La solución conjunta permite a los fabricantes diferenciarse a medida que los vehículos definidos por software se convierten en la norma.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Situación financiera de Qualcomm

En los últimos trimestres, los resultados de Qualcomm han sido satisfactorios, especialmente si se considera su valoración de mercado relativamente atractiva.

No obstante, las acciones de Qualcomm no han estado en el centro de atención de los inversores últimamente. Los retornos de los últimos seis meses se sitúan significativamente por debajo de los de Alphabet y del Nasdaq 100.

 

 

_______


📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.