Google no se verá obligado a vender Chrome

12:57 3 de septiembre de 2025

Fallo judicial sobre Google y las medidas antimonopolio

Un juez federal de EE.UU., Amit Mehta, resolvió que Google no tendrá que desprenderse de Chrome ni de Android, pero sí deberá compartir parte de sus datos de búsqueda con rivales y poner fin a acuerdos de exclusividad en la distribución del buscador.

Los simbolos de chrome y android

El fallo reconoce cómo la IA generativa (GenAI) está reconfigurando la competencia. El juez escribió que “la irrupción de la GenAI cambió el curso de este caso”. Aunque se descartan las medidas más severas propuestas por el gobierno, la sentencia impone disposiciones para abrir el mercado sin desmantelar el negocio central de Alphabet.

Además, el juez permitió que Google siga pagando a socios como Apple por la posición de buscador predeterminado, una práctica clave para su modelo de distribución.

Reacción de los mercados y el Departamento de Justicia

Los mercados reaccionaron al alza: las acciones de Alphabet subieron entre 6–8% tras conocerse la decisión.

El Departamento de Justicia (DoJ) señaló que evalúa sus próximos pasos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas medidas regulatorias o apelaciones.

Performance de las acciones de google en el mercado hoy

Implicaciones para la competencia

En términos competitivos, la obligación de compartir datos de búsqueda podría facilitar el desarrollo de motores alternativos y modelos de IA de empresas como:

  • Microsoft

  • DuckDuckGo

  • Otros operadores de GenAI

Sin embargo, estos competidores deberán construir su propia tecnología de búsqueda, ya que el fallo no exige a Google desmantelar su infraestructura ni limitar los pagos estratégicos a sus socios de distribución.

Grafico de las acciones de googleFuente: xStation5.

 

__________


