Gráfico del día: AUD/USD (27.11.2025)

¿Qué está influyendo actualmente en el tipo de cambio AUD/USD?

El AUD/USD avanza hoy, con una dinámica de mercado marcada por factores macroeconómicos provenientes tanto de Australia como de Estados Unidos. El par opera actualmente en el rango de 0,6520–0,6540 USD por dólar australiano. La inflación persistentemente elevada en Australia refuerza las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) no se apresurará a recortar las tasas, lo que respalda la moneda australiana. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense se debilita ante la creciente percepción de que la Reserva Federal podría girar hacia una postura monetaria más acomodaticia. La combinación de ambos factores sostiene la tendencia alcista del AUD/USD.





Fuente: xStation5



¿Qué impulsa al AUD/USD hoy?

Inflación elevada en Australia y política del RBA

Las últimas cifras de inflación en Australia volvieron a sorprender al alza, mostrando presiones de precios más fuertes de lo previsto. La inflación subyacente permanece por encima del objetivo del banco central, reforzando la visión de que el RBA mantendrá las tasas sin cambios en el corto plazo. Este escenario favorece un mayor fortalecimiento del dólar australiano. Los datos de inflación también mejoraron el panorama técnico, impulsando la demanda por la divisa.

Expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y debilidad del dólar

En el entorno macro estadounidense crecen las expectativas de que la Reserva Federal adopte pronto un sesgo más “dovish”. Una mayor probabilidad de recortes reduce la atractividad del dólar, lo que apoya a divisas de mercados desarrollados como el AUD. Esta divergencia en la perspectiva de política monetaria entre ambos bancos centrales juega a favor de Australia. El mejor ánimo global también favorece flujos hacia monedas más sensibles al ciclo económico.

________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí