Novo Nordisk: de los riesgos a nuevas oportunidades

Las acciones de Novo Nordisk continúan claramente por debajo de los máximos de hace algunos años, pero la sesión de hoy muestra alzas sólidas. Impulsados por noticias provenientes de la FDA, los títulos de la farmacéutica danesa avanzan más de 9%.

El catalizador directo del movimiento es la decisión de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) respecto a la aprobación de la versión oral del fármaco “Wegovy”.

Desde una perspectiva de mercado, la relevancia de esta decisión va más allá del producto en sí:

En primer lugar , la aprobación por parte del regulador estadounidense reduce un riesgo regulatorio clave , que en los últimos trimestres había sido uno de los principales factores negativos en la formación de precios.

En segundo lugar, esta decisión incrementa la previsibilidad de los ingresos futuros en el segmento que constituye la principal fuente de crecimiento de la compañía.

En los últimos trimestres, los inversores se habían centrado casi exclusivamente en los riesgos. Entre los más mencionados destacan el aumento de la competencia en el segmento GLP-1, la posible presión regulatoria y de precios por parte de pagadores públicos en EE. UU., el riesgo de normalización de márgenes y las dudas sobre la sostenibilidad del ritmo de crecimiento observado en años recientes. Como resultado, la valoración de la compañía sufrió una corrección significativa.

Al mismo tiempo, el mercado ha descontado en menor medida los factores positivos. La decisión de la FDA es un buen ejemplo, ya que no solo se refiere a una nueva formulación del medicamento, sino también a una expansión estructural de la cuota de mercado. La terapia oral reduce barreras de adopción, aumenta la aceptación entre pacientes y facilita las negociaciones con aseguradoras, lo que a largo plazo podría traducirse en mayor escala de ventas. Además, Novo Nordisk es la primera compañía en ofrecer una solución no invasiva para un problema de gran magnitud, lo que le otorga una ventaja competitiva relevante frente a competidores actuales y futuros.

Desde el ángulo de la valoración, esto sugiere que el mercado ya ha incorporado los escenarios negativos, mientras que los escenarios positivos siguen reflejándose solo de forma limitada en el precio de la acción. El rebote actual puede interpretarse no como una reacción puntual, sino como el inicio de una corrección de una subvaloración previa del potencial.

Si los fundamentales operativos se mantienen sólidos y la compañía logra monetizar eficazmente la expansión de su portafolio, la valoración actual aún ofrece un potencial de crecimiento significativo. Será clave seguir de cerca las comunicaciones de los reguladores estadounidenses y su relación con la empresa.

Novo Nordisk – gráfico diario (D1)



Fuente: xStation5

_______

