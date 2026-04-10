Gráfico del día: CH50cash – las acciones chinas pasan a la ofensiva (10.04.2026)

Tras un primer trimestre mixto en 2026, el índice China FTSE 50 está recuperando de forma constante sus pérdidas. El contrato CH50cash ha superado la marca de los 15.000 puntos y actualmente cotiza en sus niveles más altos desde enero, subiendo cerca de un 2% hoy.

El rally está impulsado por una mejora del sentimiento en Wall Street y Asia, apoyada por las expectativas de negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán. China tiene un interés significativo en la resolución de este conflicto, ya que no solo es el mayor importador de petróleo iraní, sino que también obtiene hasta el 50% de su combustible del Golfo Pérsico.

También es importante destacar que el índice de las 50 principales blue chips de China fue reequilibrado el mes pasado. Tras la actualización de marzo, la cartera se ha inclinado fuertemente hacia tecnología e industria, en detrimento de los bancos tradicionales.

Componentes clave del índice

Kweichow Moutai (9,41%): Líder del sector consumo y referencia de la demanda interna.

CATL (8,73%): Gigante global de baterías para vehículos eléctricos; principal beneficiario de la transición energética.

China Merchants Bank (4,17%): El mayor banco comercial del índice y líder en servicios financieros modernos.

Zijin Mining Group (3,48%): Compañía minera que se beneficia del aumento de la demanda de cobre y oro.

Zhongji Innolight (3,44%): Empresa tecnológica que proporciona soluciones de infraestructura para IA y centros de datos.

China Yangtze Power (3,35%): Líder defensivo en el sector utilities.

Ping An Insurance (3,16%): Aseguradora líder en proceso de transformación digital.

Foxconn Industrial Internet (3,08%): Actor clave del sector tecnológico, profundamente integrado en las cadenas globales de suministro.

Cambios recientes: Nuevas incorporaciones incluyen China CSSC Holdings (construcción naval), Suzhou TFC Optical (óptica/IA) y Wanhua Chemical (químicos especializados). Se excluyeron China Everbright Bank y CRRC.

Fundamentales: política del PBOC y descuentos en valoración

El rally está respaldado por la postura acomodaticia del Banco Popular de China (PBOC). El gobernador Pan Gongsheng ha señalado disposición a nuevos recortes de tasas y reducciones del coeficiente de reservas (RRR) para mantener la liquidez.

Al mismo tiempo, para frenar la especulación excesiva, las bolsas han elevado los requisitos de margen al 100%, promoviendo un crecimiento más estable impulsado por capital accionario.

Analistas de grandes instituciones estadounidenses (Goldman Sachs, Bernstein) destacan valoraciones altamente atractivas: el ratio Forward P/E se sitúa cómodamente por debajo de 15, con algunos niveles recientes incluso por debajo de 10. Se espera un crecimiento de EPS de doble dígito en 2026.

Análisis técnico: niveles clave

El contrato CH50cash se encuentra actualmente en una tendencia alcista y podría estar probando la línea de cuello de una formación de doble suelo. El objetivo proyectado de esta figura apunta hacia niveles cercanos a los 16.000 puntos.

Sin embargo, los máximos locales de enero en torno a los 15.700 puntos representan una resistencia inmediata.

Niveles de soporte: 14.800 y 14.950 puntos.

Posicionamiento: Los datos actuales del mercado de futuros sugieren un predominio de posiciones largas entre especuladores. Además, se observa un fuerte aumento del interés en ETFs que replican índices chinos, incluido el China 50.



Fuente: xStation