Cierre de Mercado: Acciones de EE.UU. caen con tecnológicas bajo presión

La jornada estuvo marcada por un tono negativo en los mercados, con las acciones alcanzando su nivel más bajo en más de un mes, presionadas por la persistente debilidad del sector tecnológico y una mayor incertidumbre geopolítica. El petróleo se mantuvo sobre los USD 90, impulsado por el aumento de las tensiones en Medio Oriente, luego de que Donald Trump advirtiera sobre posibles nuevos ataques contra Irán y criticara las demoras en las conversaciones de paz tras los recientes enfrentamientos, que volvieron a poner a prueba una frágil tregua. Los inversionistas mantuvieron una postura defensiva, atentos al impacto que un eventual deterioro del conflicto podría tener sobre la inflación, las tasas de interés y el crecimiento global.



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Noticias Claves

Geopolítica: La jornada estuvo marcada por una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, luego de que Donald Trump afirmara que una “misión secreta” habría permitido reabrir el estrecho y advirtiera sobre nuevos ataques contra Teherán. Irán, por su parte, reivindicó ataques contra objetivos en Kuwait, Bahréin y Jordania como parte de su represalia, mientras evalúa suspender las conversaciones indirectas con Washington tras el último intercambio de misiles.

Estados Unidos: Los datos de inflación mostraron una lectura mixta, con el IPC general en línea con lo esperado, pero con una inflación subyacente mensual algo menor a las estimaciones, lo que entrega una señal parcialmente favorable para la Reserva Federal. En el frente comercial, Trump afirmó que no renovaría el acuerdo comercial con Canadá y México , abriendo la puerta a un nuevo periodo de negociaciones sobre sectores clave como automóviles e industrias estratégicas.

Canadá: El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés en 2,25%, en línea con lo esperado. El gobernador Tiff Macklem señaló que cualquier eventual ajuste dependerá más de las condiciones económicas que de un calendario específico, destacando que la inflación subyacente ha mostrado señales de moderación, aunque las expectativas inflacionarias seguirán siendo un factor clave para futuras decisiones.

China: Los precios de fábrica en China registraron su mayor avance en casi cuatro años,.

Argentina: El peso argentino acumuló ocho semanas consecutivas de caída, su mayor retroceso desde octubre pasado, acercándose a mínimos de cinco meses. La presión sobre la moneda responde a tasas de corto plazo que se mantienen por debajo de la inflación y a la menor intervención del banco central en el mercado de futuros del dólar.

Petróleo: Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron con fuerza, muy por encima de lo esperado, reforzando las señales de estrechez en el mercado energético. A esto se suman las interrupciones vinculadas a Irán y al Estrecho de Ormuz, que llevaron la producción de la OPEP a mínimos de más de dos décadas y aumentaron la sensibilidad del mercado frente al riesgo geopolítico.

Gold: El oro prolongó sus caídas pese al aumento de la tensión geopolítica, presionado por la expectativa de que un shock en los precios del petróleo pueda reavivar las presiones inflacionarias y mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo. Este escenario redujo el atractivo del metal como activo refugio frente a la fortaleza del dólar y el ajuste en expectativas monetarias.

Acciones: En renta variable, el foco estuvo en el sector tecnológico y de inteligencia artificial. OpenAI prepara un nuevo modelo de IA y Sam Altman anticipó una posible salida a bolsa en el próximo año, reforzando el interés del mercado por el sector. Sin embargo, Pimco advirtió que el fuerte gasto en inteligencia artificial podría ampliar los riesgos crediticios, especialmente en compañías con mayor endeudamiento y menor calidad financiera.

Oracle: Oracle presentó resultados trimestrales mejores a lo esperado en beneficio, ingresos y margen operativo, además de entregar una guía positiva para el próximo trimestre. Sin embargo, algunas áreas clave, como servicios en la nube, software, soporte y licencias, quedaron por debajo de las estimaciones, lo que moderó el entusiasmo del mercado. Pese a ello, el fuerte crecimiento de sus obligaciones de desempeño restantes muestra una sólida cartera futura, especialmente vinculada a la demanda por infraestructura cloud e inteligencia artificial.

Análisis US100

Tras rechazar la resistencia de los 29.206 puntos, el precio retomó la presión bajista y volvió a acercarse al soporte clave de los 28.239 puntos. La estructura de canal bajista se mantiene vigente, por lo que este nivel pasa a ser la referencia de corto plazo para evaluar si la caída se estabiliza o si continúa profundizándose.

Si el precio pierde de forma sostenida el soporte de los 28.239 puntos, podría extender el movimiento bajista hacia el siguiente punto pivote relevante, ubicado en torno a los 27.034 puntos. En cambio, una reacción alcista desde esta zona podría dar paso a una continuación del movimiento correctivo, con una resistencia inmediata en torno a los 29.206 puntos.



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Análisis GOLD

El oro perforó el soporte de los 4.097, nivel que coincidía con los mínimos registrados en marzo de 2026, y con ello marcó nuevos mínimos del año. Esta ruptura refuerza la presión bajista de corto plazo, especialmente considerando que el MACD también ha profundizado sus mínimos, señal que confirma una mayor fortaleza en la presión vendedora.

Mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.017, el precio podría realizar una extensión de la caída hacia la zona psicológica de los 4.000 puntos. En cambio, un fallo en la ruptura y una recuperación sobre este nivel podrían dar paso a un rebote correctivo, con una primera resistencia relevante en torno a los 4.219 puntos.



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