Gráfico del día: CHN.cash (07.01.2026) El repunte de China se topa con el muro 📉 🇨🇳

Los futuros del índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI) caen 1,1% en un contexto de fuerte deterioro del apetito por riesgo. La expectativa ante una serie de publicaciones clave del mercado laboral de Estados Unidos está generando cautela a nivel global, mientras que las tensiones geopolíticas añaden presión adicional sobre los índices bursátiles asiáticos. CHN.cash Gráfico D1 El FTSE China A50 (al contado) cotiza por debajo del retroceso de Fibonacci del 50% del último tramo bajista, aunque la presión vendedora se ha detenido cerca de la media móvil exponencial de 100 días (EMA100). Mantenerse por encima de este nivel será clave para extender el rebote iniciado a finales de 2025 e inicios de 2026.

La línea azul representa los futuros del Nikkei 225, que también permanecen bajo presión tras las recientes decisiones de Pekín.

Fuente: xStation 5 ¿Qué está impulsando hoy al FTSE China A50? China suspendió las exportaciones de ciertos metales de tierras raras y bienes de doble uso a Japón , invocando razones de seguridad nacional tras declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán. Las restricciones entraron en vigor de inmediato y podrían interrumpir cadenas de suministro clave en sectores como electrónica, aeroespacial y defensa. Además, China inició una investigación antidumping sobre químicos japoneses utilizados en la producción de semiconductores.

La decisión de Pekín ha deteriorado el sentimiento regional . Las tierras raras chinas representaron un 63% de las importaciones de Japón en 2024 , por lo que las restricciones podrían afectar seriamente la producción en electrónica, automotriz y defensa. Para las empresas chinas, implica perder una base relevante de clientes , mientras que los inversionistas enfrentan mayor incertidumbre en la cadena de suministro y presión sobre los precios de componentes estratégicos.

El FTSE China A50 también se ve afectado por una desaceleración del optimismo ligado a la IA. El apetito por riesgo cae con claridad a medida que los mercados se preparan para datos clave del mercado laboral de EE. UU., determinantes para la política de la Reserva Federal en los próximos meses. Las expectativas para el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes son relativamente elevadas: se anticipa estabilización del empleo y creación adicional de puestos tras meses de lecturas mixtas. Como antesala, hoy se publican ADP y JOLTS, que el consenso espera confirmen un escenario laboral estable, aunque con demanda de nuevas contrataciones aún moderada.

