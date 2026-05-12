Gráfico del día: el oro cae antes del dato de inflación (12.05.2026)

Los precios del oro retroceden aproximadamente un 0,5% durante la sesión del martes, tras varios días de estancamiento y una incapacidad para romper de manera decisiva por encima del nivel de 4.700 USD por onza. Cabe destacar que el precio continúa por debajo de la media móvil de 100 períodos y de la línea de tendencia bajista.

Hoy observamos un dólar estadounidense ligeramente más fuerte, impulsado no solo por expectativas de una inflación más elevada, sino también por el estancamiento geopolítico en Medio Oriente. Los reportes sugieren que Donald Trump estaría considerando una reanudación de las hostilidades en Irán tras el rechazo del último plan de paz.

Se espera que la inflación CPI de hoy suba hasta 3,7% interanual, mientras que la inflación subyacente proyecta un avance hasta 2,7% interanual. Si la inflación demuestra ser persistente, aumentará la presión sobre el banco central, lo que podría pesar sobre los metales preciosos en el corto plazo. Por otro lado, vale la pena señalar que la plata rompió ayer su zona de resistencia, acompañada por un fuerte rebote en los precios del cobre.

La perspectiva fundamental para el oro sigue siendo sólida: la demanda continúa impulsada por compras de bancos centrales y por inversionistas minoristas adquiriendo oro físico. Sin embargo, la demanda de ETF registró una caída significativa en el Q1 y aún no vemos una recuperación relevante, incluso con Wall Street marcando máximos históricos. El oro necesita una mejora clara en la situación de Medio Oriente y certeza de que la inflación es solo transitoria y no provocará una nueva ola de subidas de tasas de interés.



Fuente: xStation5

Datos clave: Reporte del World Gold Council