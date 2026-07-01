Gráfico del día: el Oro cae por debajo del nivel psicológico de 4.000🟡📉 (01.07.2026)

- El Oro vuelve a cotizar por debajo de los 4.000 dólares, presionado por el fortalecimiento del dólar y las crecientes expectativas de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos.
- Desde el punto de vista técnico, el metal rompió por debajo de la EMA300 y continúa mostrando una estructura claramente bajista, con el USDIDX cerca de máximos de 14 meses.
- Las declaraciones de Kevin Warsh en Sintra y los próximos datos del mercado laboral estadounidense serán los principales catalizadores para la evolución del Oro durante esta semana.
- El Oro vuelve a cotizar por debajo de los 4.000 dólares, presionado por el fortalecimiento del dólar y las crecientes expectativas de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos.
- Desde el punto de vista técnico, el metal rompió por debajo de la EMA300 y continúa mostrando una estructura claramente bajista, con el USDIDX cerca de máximos de 14 meses.
- Las declaraciones de Kevin Warsh en Sintra y los próximos datos del mercado laboral estadounidense serán los principales catalizadores para la evolución del Oro durante esta semana.
El Oro ha vuelto a situarse por debajo de la barrera psicológica de los 4.000 dólares por onza, permaneciendo atrapado en mínimos de ocho meses. El metal precioso sigue bajo una intensa presión debido al aumento de las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos. Los volúmenes de negociación continúan siendo reducidos ante una semana cargada de importantes datos macroeconómicos, mientras que la tendencia técnica bajista todavía no muestra señales de un cambio.
La presión bajista ha llevado a los contratos del Oro a cotizar por debajo de la media móvil exponencial de 300 períodos (EMA300, negra) por primera vez desde octubre de 2023. Las principales medias móviles confirman un sólido escenario bajista, con las medias de corto plazo situándose por debajo de las de largo plazo y el precio manteniéndose de forma consistente bajo la EMA10 (amarilla). El contrato continúa replicando el comportamiento inverso del Índice del Dólar Estadounidense (USDIDX, azul claro, invertido). Actualmente, el precio pone a prueba los niveles de soporte registrados en octubre de 2025, borrando por completo el 100% del fuerte movimiento alcista observado entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Fuente: xStation5
¿Qué está impulsando al Oro hoy?
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El dólar retoma su avance El Índice del Dólar Estadounidense (USDIDX) vuelve a registrar avances durante la jornada (+0,2%), poniendo fin rápidamente a la breve corrección de tres sesiones consecutivas. La moneda estadounidense se mantiene cerca de sus máximos de 14 meses, respaldada por el aumento de las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal durante 2026. Actualmente, el mercado de swaps descuenta una probabilidad cercana al 70% de una subida de tasas de interés en septiembre, lo que continúa ejerciendo presión sobre activos que no generan rendimiento, como los metales preciosos.
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El aumento de los rendimientos de los bonos atrae capital Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaron 10 puntos base durante las últimas 24 horas, pasando del 4,36% al inicio de la sesión de ayer hasta el 4,46% actual. Esto los sitúa aproximadamente 30 puntos base por encima de los niveles registrados en enero. Este movimiento indica que el mercado de deuda prácticamente ya ha descontado una subida de tasas en Estados Unidos, a pesar de que la tasa oficial permanece sin cambios en el rango de 3,5%-3,75% desde diciembre de 2025.
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Un calendario macroeconómico cargado limita el interés comprador El rebote temporal observado al comienzo de la semana, impulsado por una perspectiva optimista de Goldman Sachs, perdió rápidamente fuerza ante la publicación de importantes datos macroeconómicos previstos para los próximos días. Más tarde hoy, Kevin Warsh participará en el Foro de Banca Central del BCE en Sintra. El mercado seguirá atentamente sus declaraciones para determinar si el nuevo presidente de la Reserva Federal se refiere al tono claramente restrictivo mostrado recientemente por otros miembros del FOMC, así como al repunte de la inflación por encima del 4%. Además, con la publicación de los principales datos del mercado laboral estadounidense prevista para los próximos días, es probable que la demanda especulativa permanezca contenida hasta que el mercado reciba nuevas señales claras sobre la dirección de la política monetaria.
Warsh modera el tono restrictivo de la Fed y devuelve el optimismo a los compradores de Oro
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