El oro detuvo hoy su racha de fuertes caídas, que había llevado al precio del metal a retroceder un 8,8% en la semana. Los futuros rompieron varios niveles sólidos de soporte y actualmente cotizan en sus mínimos desde noviembre de 2025, en torno a los 4.080 dólares por onza. Una recuperación del apetito por el riesgo ha retrasado una prueba del nivel psicológico de los 4.000 dólares, pero las perspectivas más restrictivas sobre los tipos de interés en Estados Unidos sugieren que la presión bajista sobre el metal precioso podría continuar.

Fuente: xStation5

El oro sigue bajo una intensa presión vendedora, habiendo perforado una serie de niveles clave de soporte, incluidos los retrocesos de Fibonacci del 50% (4.670 $), 61,8% (4.500 $) y, más recientemente, el 78,6% (4.250 $). La ruptura agresiva de estas barreras ha llevado el precio hasta los 4.085,64 $, dejando al metal expuesto a una posible prueba del nivel psicológico de los 4.000 $. El indicador RSI ha caído hasta 26,1, lo que señala condiciones de mercado profundamente sobrevendidas.

¿Qué está impulsando hoy el precio del oro?