Oro y plata tras el IPC de EE. UU.

El oro (GOLD) y la plata (SILVER) comenzaron la jornada con un tono positivo antes de conocer los datos de inflación de Estados Unidos, favorecidos por la debilidad del dólar y por unas expectativas monetarias menos restrictivas después del débil informe laboral de la semana pasada.

El IPC de julio terminó ofreciendo pocas sorpresas, los precios al consumidor aumentaron un 0,1% mensual y un 3,4% interanual, mientras la inflación subyacente avanzó un 0,2% mensual y se moderó hasta el 2,5% interanual.

Al coincidir prácticamente con las previsiones, el informe redujo el riesgo de una sorpresa inflacionaria capaz de reforzar inmediatamente las expectativas de nuevas subidas de tipos. El índice dólar retrocedió hacia la zona de 99,9, proporcionando inicialmente un entorno favorable para los metales preciosos. Sin embargo, el comportamiento posterior de las cotizaciones muestra que buena parte de este escenario ya estaba incorporado. Tanto el oro como la plata marcaron nuevos máximos intradía, pero encontraron rápidamente ventas y toma de beneficios.

Oro: fuerte volatilidad tras el dato y rechazo en 4.440 dólares

En el gráfico de 15 minutos del oro, la primera parte de la sesión mantuvo una estructura claramente ascendente. El precio fue construyendo máximos y mínimos crecientes hasta aproximarse nuevamente a la zona de 4.440 dólares.

La publicación del IPC generó una de las velas más relevantes de toda la jornada. El movimiento mostró una expansión extraordinaria del rango, con un rápido desplazamiento hacia la zona de máximos y una fuerte caída posterior. La larga mecha inferior refleja que las ventas iniciales encontraron compradores rápidamente, pero la incapacidad para conservar la parte superior del movimiento también demuestra que había oferta esperando cerca de los máximos.

El IPC no fue suficientemente fuerte para perjudicar estructuralmente al oro, pero tampoco suficientemente débil para provocar una ruptura limpia de máximos. Después del primer movimiento, las siguientes velas intentaron recuperar terreno, aunque comenzaron a formar máximos progresivamente inferiores. Esa secuencia ha generado una directriz bajista intradía que parte desde el área de 4.440,63.

Fuente: xStation

El comportamiento posterior muestra una pérdida progresiva de fuerza. Tras varios intentos fallidos de acercarse nuevamente al máximo, el precio del oro comenzó a corregir y terminó atravesando su media móvil de 50 periodos. Actualmente, el metal cotiza alrededor de 4.408 dólares, después de haber llegado durante la jornada a la zona de 4.440. Esto deja una caída considerable desde el máximo intradía, aunque todavía sin deteriorar la estructura de mayor amplitud.

El RSI de 15 minutos se encuentra alrededor de 44, después de haber alcanzado niveles claramente superiores durante el impulso inicial. La caída confirma que el momentum comprador se ha normalizado de manera significativa. La estructura de corto plazo comienza además a comprimirse entre dos directrices: una línea descendente desde los máximos del día y una línea ascendente que acompaña el movimiento desde sesiones anteriores. Esa combinación aumenta la importancia de la próxima ruptura.

Niveles técnicos del oro tras el IPC

La primera resistencia se mantiene claramente en 4.440,63 dólares. Para recuperar una dinámica alcista más convincente, el oro tendría que superar primero la directriz descendente intradía y posteriormente recuperar esta zona. Por debajo, el área de 4.383,46 adquiere especial importancia. Muy cerca se encuentra también la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 15 minutos, situada alrededor de 4.390.

Esta confluencia convierte la franja de 4.383-4.390 dólares en el soporte técnico más importante de corto plazo. Mientras se mantenga, el retroceso puede seguir interpretándose como una consolidación después del impulso anterior. Una pérdida clara de esa región dejaría expuesta la siguiente referencia alrededor de 4.365,99 dólares.

Por tanto, las velas de la sesión muestran una situación distinta a la del momento inmediatamente posterior al dato: el sesgo de fondo continúa siendo favorable, pero el momentum intradía se ha debilitado y los compradores necesitan defender la zona de 4.383-4.390.

Plata: el movimiento inicial fue todavía más explosivo

La reacción de la plata ha seguido un patrón similar, aunque con la mayor volatilidad característica del metal. En el gráfico de 15 minutos, la plata inició la sesión manteniendo una secuencia ascendente y consiguió aproximarse a 66,75 dólares, alcanzando su nivel más alto de las últimas semanas.

Alrededor de la publicación del IPC aparece nuevamente una vela de rango extraordinariamente amplio. El precio se desplazó violentamente entre la parte alta y baja del rango, dejando una mecha muy pronunciada antes de recuperar parte del terreno.

El comportamiento demuestra que el mercado estaba muy cargado de posiciones antes de la publicación. La ausencia de una sorpresa clara en inflación provocó movimientos rápidos en ambas direcciones antes de que comenzara a imponerse la toma de beneficios.

Después del impulso hacia 66,748 dólares, las velas posteriores comenzaron a construir máximos inferiores. El precio perdió progresivamente la media móvil de 50 periodos, situada alrededor de 65,92, y retrocedió hacia la directriz alcista que sostiene el movimiento de las últimas sesiones.

Actualmente la plata cotiza alrededor de 65,50 dólares, bastante por debajo del máximo intradía.

Fuente: xStation

La diferencia respecto del oro aparece también en los indicadores de momentum. El MACD de la plata ha pasado claramente a terreno negativo y el histograma muestra presión bajista durante la parte más reciente de la jornada.

El RSI se encuentra alrededor de 42, reflejando una pérdida considerable del impulso comprador, aunque todavía sin alcanzar una situación extrema de sobreventa.

Las últimas velas muestran, no obstante, una primera reacción compradora desde la zona de la media móvil de 200 periodos y de la directriz alcista. Por ahora se trata de un rebote inicial, no de una recuperación confirmada. La zona de 65,15-65,30 dólares es ahora especialmente importante. En esta región coinciden aproximadamente la directriz alcista intradía, la referencia horizontal de 65,150 y la media móvil de 200 periodos.

Mientras esta zona continúe funcionando como soporte, la caída desde los máximos puede seguir interpretándose como una corrección dentro del movimiento de recuperación. Una reacción desde aquí podría devolver inicialmente al precio hacia la media de 50 periodos, alrededor de 65,90, antes de volver a plantear un ataque sobre el máximo de 66,748 dólares.

Por el contrario, una ruptura clara de 65,15 deterioraría la estructura intradía y dejaría como siguiente referencia importante la zona de 64,418 dólares.

¿Por qué oro y plata no continuaron subiendo después del IPC?

El dato era favorable para los metales preciosos, pero no representaba una sorpresa. La inflación subyacente del 0,2% mensual y 2,5% interanual reduce la presión inmediata sobre la Reserva Federal, especialmente después de las señales de debilidad del mercado laboral. Sin embargo, las cifras coincidieron con el consenso y, por tanto, una parte significativa del movimiento ya estaba descontada antes de la publicación.

Esto ayuda a explicar el patrón de las velas. El mercado reaccionó primero comprando oro y plata, llevó ambos activos hacia nuevos máximos y posteriormente apareció toma de beneficios.

El contexto fundamental, además, sigue acompañado por la incertidumbre alrededor del Estrecho de Ormuz. En el caso del oro, las compras de bancos centrales también continúan proporcionando apoyo. China añadió alrededor de 20 toneladas a sus reservas en julio, completando su vigésimo primer mes consecutivo de compras, mientras las adquisiciones globales de bancos centrales alcanzaron aproximadamente 289 toneladas durante el segundo trimestre.

La plata añade un componente industrial. Además del efecto de los tipos y el dólar, sigue recibiendo apoyo de la demanda vinculada a paneles solares y redes eléctricas. Las importaciones chinas de minerales con contenido de plata aumentaron un 62,5% interanual en junio hasta aproximadamente 219.000 toneladas.

Qué vigilar durante el resto de la jornada

El movimiento producido hasta ahora deja un mensaje relativamente claro. El IPC estadounidense no ha destruido la estructura alcista de los metales, pero tampoco ha proporcionado el catalizador necesario para consolidar inmediatamente sobre los máximos de la sesión.

En el oro, el rechazo desde 4.440 y la pérdida de la media de 50 periodos muestran que el impulso inicial se ha enfriado. La zona de 4.383-4.390 dólares será la referencia para determinar si esta caída continúa siendo una simple consolidación.

En la plata, la corrección es algo más profunda y el momentum se ha deteriorado con mayor claridad. La defensa de 65,15-65,30 dólares resulta decisiva para mantener intacta la estructura intradía.

Si ambas zonas aguantan, los movimientos posteriores al IPC pueden interpretarse como una toma de beneficios después de alcanzar nuevos máximos. Si se pierden, las velas de rechazo observadas durante la mañana adquirirían mayor importancia y podrían anticipar una corrección más amplia antes de que oro y plata intenten nuevamente extender su recuperación.