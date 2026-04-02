Gráfico del día: El petróleo repunta bruscamente tras el discurso de Trump sobre Irán ¿Abandonará Estados Unidos el estrecho de Ormuz? (02.04.2026)

- El Brent supera nuevamente los $100, impulsado por el aumento del riesgo geopolítico.
- El tono hawkish de Trump elimina expectativas de desescalada y sostiene la suba del petróleo.
- Técnicamente, el crudo enfrenta resistencia en $110, con señales de sobrecompra que podrían limitar el avance.
- El Brent supera nuevamente los $100, impulsado por el aumento del riesgo geopolítico.
- El tono hawkish de Trump elimina expectativas de desescalada y sostiene la suba del petróleo.
- Técnicamente, el crudo enfrenta resistencia en $110, con señales de sobrecompra que podrían limitar el avance.
El crudo Brent (OIL) se dispara más de 7,6%, superando nuevamente los $100 por barril y borrando casi todas las pérdidas de las últimas tres sesiones. El discurso de Donald Trump no logró entregar una estrategia clara de salida del conflicto, y su tono hawkish debilitó el optimismo del mercado, que previamente apostaba por un rebote tras las señales de Irán sobre posibles conversaciones de paz.
El contrato de OIL está recuperando con fuerza niveles por encima de la media móvil exponencial de 10 días (EMA10), confirmando una tendencia alcista sólida. Sin embargo, el precio se aproxima a una resistencia clave en torno a los $110, nivel que ha sido testeado en múltiples ocasiones, mientras que un RSI cercano a sobrecompra (cerca de 70) podría limitar avances adicionales en el corto plazo.
Fuente: xStation
¿Qué está impulsando la suba del petróleo hoy?
En su discurso, Donald Trump señaló que los objetivos estratégicos de la operación están cerca de completarse y que la guerra en Irán podría extenderse entre dos y tres semanas más. Además, reiteró su intención de destruir completamente los programas nuclear y de misiles de Irán, incluyendo amenazas a la infraestructura energética. Aunque gran parte del discurso repitió posturas conocidas, sus comentarios sobre el Estrecho de Ormuz y el tono general intensificaron la percepción de riesgo geopolítico.
El presidente estadounidense minimizó la importancia del Estrecho de Ormuz para EE.UU., argumentando que el país es energéticamente independiente. Instó a Europa y Asia a asegurar la ruta por sí mismas, sugiriendo incluso que deberían comprar petróleo estadounidense. Sin embargo, analistas cuestionan este optimismo, advirtiendo sobre daños estructurales permanentes en infraestructura y costos energéticos elevados en EE.UU. (superiores a $4 por galón).
Desde Irán, autoridades militares respondieron afirmando que continuarán el conflicto hasta lograr la “humillación y rendición” de EE.UU. e Israel. Teherán rechazó las afirmaciones sobre un debilitamiento de su capacidad militar y advirtió sobre ataques más intensos y destructivos. Además, señalaron que Washington subestima sus capacidades estratégicas, y que las declaraciones de Trump sobre “llevarlos a la Edad de Piedra” solo intensifican el conflicto, reduciendo las probabilidades de una tregua rápida.
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