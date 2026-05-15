Gráfico del día: ¿Está el yen listo para otra ronda?

El USDJPY hoy se asemeja a una pelea entre dos boxeadores, donde uno está intentando desesperadamente no ser arrinconado, aunque se está quedando sin fuerza y sin ideas, mientras que los sucesivos golpes provenientes de la macroeconomía y la geopolítica solo empeoran su situación. En este intercambio, se vuelve cada vez más claro que esto ya no es una pelea por dominancia, sino una lucha por supervivencia bajo el ritmo impuesto por un oponente más fuerte, que gradualmente está tomando control del ritmo y del espacio en el mercado.



Fuente: xStation5

Geopolítica y energía

El principal trasfondo de los movimientos actuales sigue siendo la tensión en torno al Estrecho de Ormuz. La escalada del riesgo geopolítico está impulsando al alza los precios del petróleo y, de manera más amplia, de todas las materias primas energéticas, golpeando directamente a las economías importadoras. Japón se encuentra en una posición particularmente difícil, ya que sigue dependiendo en gran medida de recursos energéticos importados. El aumento de los costos energéticos se está trasladando inmediatamente a presiones inflacionarias a lo largo de toda la cadena de producción, incrementando el estrés económico.

Inflación y sorpresa en los datos

Las últimas cifras de inflación al productor mostraron una clara aceleración. El IPP subió hasta 4,9% anual frente al 2,6% previo, superando significativamente las expectativas del mercado. Esto no es simplemente una desviación estadística, sino una señal de que las presiones de costos en Japón están aumentando más rápido de lo anticipado. Es importante destacar que la inflación es en gran medida importada, lo que significa que su origen se encuentra fuera de la política doméstica y está fuertemente vinculado a las condiciones globales.

El Banco de Japón bajo presión

El aumento de la inflación está comenzando a modificar materialmente la narrativa en torno al Banco de Japón (BOJ). El mercado está descontando cada vez más la posibilidad de una subida de tasas tan pronto como en junio, mientras algunos economistas sugieren que esto podría no ser un movimiento aislado, sino el inicio de un ciclo más amplio de normalización monetaria. Esto representa un cambio significativo en comparación con años de política monetaria ultra expansiva que definieron los mercados japoneses durante décadas. La presión inflacionaria está colocando al BOJ en una posición donde la inacción podría ser vista cada vez más como un error de política monetaria.

Diferencial de tasas y fortaleza del dólar

A pesar del aumento en las expectativas de ajuste monetario en Japón, el yen continúa siendo estructuralmente débil. El principal impulsor sigue siendo el enorme diferencial de tasas de interés entre Japón y Estados Unidos. La Reserva Federal continúa manteniendo un entorno de tasas relativamente altas, apoyando al dólar y manteniendo atractivas las estrategias de carry trade. En la práctica, esto significa que el capital todavía tiene un fuerte incentivo para mantenerse posicionado contra el yen, limitando su capacidad de desarrollar una recuperación sostenida pese a las cambiantes expectativas sobre el BOJ.

Riesgo de intervención y reacción del mercado

Otro factor presente en el mercado es la especulación sobre una posible intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas. Este tipo de acciones puede generar una apreciación brusca del yen, aunque generalmente de corta duración. Sin embargo, el mercado sigue mostrando escepticismo sobre su efectividad de largo plazo sin un cambio correspondiente en la política monetaria. Como resultado, las intervenciones tienden a actuar más como interrupciones temporales de la tendencia que como verdaderas reversiones.

Panorama de mercado

Como resultado, el USDJPY se encuentra actualmente en la intersección de tres fuerzas. Por un lado, el diferencial de tasas de interés continúa respaldando al dólar. Por otro, el aumento en las expectativas de un Banco de Japón más agresivo está apoyando al yen. Completando el panorama aparece la geopolítica, que a través de los precios de la energía está alimentando la inflación y forzando una continua reevaluación de escenarios.

En el corto plazo, el escenario más probable sigue siendo uno de elevada volatilidad, con el mercado reaccionando principalmente a los datos de inflación y a las comunicaciones del Banco de Japón, mientras busca equilibrio entre estas tres fuerzas competidoras.