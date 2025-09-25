Gráfico del día: EURCHF (25.09.2025)

El BNS mantiene la tasa de interés en el 0%

El BNS se mantiene dispuesto a intervenir en el mercado cambiario si es necesario; no hay planes para restablecer un tipo de cambio mínimo.

La presión inflacionaria se mantiene prácticamente sin cambios en comparación con el segundo trimestre; la previsión condicional se mantiene dentro del rango de estabilidad de precios del 0-2%.

Los aranceles estadounidenses son el principal riesgo a la baja, lastrando las exportaciones e inversiones suizas, especialmente en maquinaria y relojería.

No hay orientación a futuro; las decisiones se toman trimestralmente. El umbral para los tipos negativos es alto, pero las tasas podrían caer por debajo de cero si la inflación a medio plazo se sale del rango objetivo.



El Banco Nacional Suizo mantuvo su tasa de interés oficial en el 0%, marcando una pausa tras una serie de recortes desde marzo de 2024. Los depósitos a la vista seguirán remunerados al 0% hasta los umbrales establecidos, y los importes superiores estarán sujetos a un descuento de 0,25 puntos porcentuales. Las autoridades monetarias hicieron hincapié en su disposición a actuar en los mercados cambiarios si fuera necesario, pero descartaron volver a un tipo de cambio mínimo, señalando que el contexto actual difiere del de 2011.

En cuanto a los precios, el BNS evaluó que las presiones inflacionarias se mantienen prácticamente sin cambios con respecto al trimestre anterior. La inflación general aumentó del -0,1 % en mayo al 0,2 % en agosto, impulsada principalmente por el turismo y las importaciones de bienes. La trayectoria de inflación condicional —suponiendo que el tipo de interés oficial se mantenga en el 0 % durante todo el horizonte temporal— se mantiene dentro del rango de estabilidad del 0 % al 2 %, con un promedio del 0,2 % en 2025, el 0,5 % en 2026 y el 0,7 % en 2027. En consecuencia, la política monetaria sigue siendo expansiva, pero coherente con la estabilidad de precios.

El Banco aún prevé un crecimiento del PIB suizo del 1 % al 1,5 % en 2025, algo menos del 1 % en 2026, y nuevos aumentos del desempleo. Los sectores orientados a la exportación, como la maquinaria y la relojería, son los más afectados por los aranceles, mientras que los servicios parecen más resilientes por ahora.

Conferencia de prensa

El presidente Martin Schlegel recalcó el alto nivel de exigencia para volver a tipos negativos: el BNS solo consideraría tasas de interés oficiales por debajo de cero si la inflación a medio plazo se saliera de la banda de estabilidad de precios. Reiteró la falta de orientación a futuro (la política monetaria se establece trimestralmente) y señaló que el BNS no tiene limitaciones en su capacidad para intervenir en los mercados de divisas cuando lo considere oportuno.

El EURCHF se mantuvo prácticamente sin cambios tras la decisión, que ya estaba prácticamente descontada. El par mostró una volatilidad ligeramente superior a la habitual, aunque no significativamente superior a la media para este tipo de eventos.